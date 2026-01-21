Logo
Large banner

Italijan nije znao da igra protiv Novaka, hit reakcija: „Nema šanse“

Izvor:

Sputnik Srbija

21.01.2026

20:56

Komentari:

0
Италијан није знао да игра против Новака, хит реакција: „Нема шансе“
Foto: Tanjug/AP Photo/Andy Wong

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, u drugom kolu Australijan opena sastaje se sa kvalifikantom Frančeskom Maestralijem, a Italijan čak nije ni znao da će igrati protiv srpskog asa.

Rutinski i bez problema je Novak Đoković obezbedio drugo kolo Australijan opena, a sada ga očekuje još jedan meč koji bi trebalo da dobije bez velikih poteškoća.

Njegov protivnik Frančesko Maestrali je glavni žreb obezbedio preko kvalifikacija, a u prvom kolu je savladao Franncuza Atmanea.

Poslije najvećeg uspjeha karijere Maestrali je šokirao javnost time što ne zna sa kim igra u drugom kolu, pa se i sam iznenadio kada je od novinara čuo da ga očekuje susret sa najvećim svih vremena.

Јан Облак

Košarka

"Srpski zet" spasao Atletiko u "paklu" Istanbula! Turcima samo bod

Kada je novinar rekao da mu je Novak naredni protivnik Italijan je djelovao zbunjeno.

„Molim? Nema šanse, Stvarno?“, upitao je Maestrali.

Novinar ga je potom pitao da li je pogledao žreb poslije čega je on pojasnio da to ne radi.

„Nikad ne gledam svoj žreb. Žreb ne gledam jer se plašim da ću da izbaksuziram sebe i da ne stvaram sebi dodatni pritisak dok gledam ko mi je sljedeći rival i ako pravim projekcije“, rekao je Italijan.

Zamislio se i poručio: „Novak Đoković? Okej“, rekao je iznenađeni Maestrali.

Italijanski teniser je 141. na ATP listi, a u kvalifikacijama je izbacio Dušana Lajovića, srpskog tenisera. To je ujedno i prvi put u njegovoj karijeri da prođe kvalifikacije na jednom grend slemu.

(sputnik srbija)

Podijeli:

Tagovi:

Novak Đoković

tenis

Australijan open

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Трамп одустао од додатних царина за Европу

Svijet

Tramp odustao od dodatnih carina za Evropu

32 min

0
Путин: Догађаји око Гренланда ни на који начин не дотичу Русију

Svijet

Putin: Događaji oko Grenlanda ni na koji način ne dotiču Rusiju

33 min

0
Пекара

Banja Luka

Poskupjeli pekarski proizvodi u Banjaluci

37 min

0
Огласила се Касперова бивша: Споменула његову породицу

Scena

Oglasila se Kasperova bivša: Spomenula njegovu porodicu

43 min

0

Više iz rubrike

кад игра ђоковић у Аустралији на Аустралијан опену против Маестрелија

Tenis

Kad igra Đoković: Čeka ga igrač koji je izbacio jednog Srbina

3 h

0
Олијњикова позвала на забрану Сабаленке

Tenis

Ukrajinka ispala pa poručila: Zabranite Sabalenki da igra tenis

4 h

2
Ива Јовић се пласирала у треће коло АО 2026

Tenis

Iva Jović se plasirala u treće kolo Australijan opena

4 h

0
Олга Даниловић испала са Аустралијан опена

Tenis

Olga Danilović ispala sa Australijan opena

12 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

14

Prelomni trenutak u globalnom povratku atomskoj energiji: Pokreću reaktor broj 6

20

56

Italijan nije znao da igra protiv Novaka, hit reakcija: „Nema šanse“

20

56

Vlasnica bordela otkrila šta se dešava u sobi nakon što klijent ode: Ovo je prvo što urade

20

52

"Srpski zet" spasao Atletiko u "paklu" Istanbula! Turcima samo bod

20

48

Tramp odustao od dodatnih carina za Evropu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner