Italijan nije znao da igra protiv Novaka, hit reakcija: „Nema šanse“

Novak Đoković, najbolji teniser svih vremena, u drugom kolu Australijan opena sastaje se sa kvalifikantom Frančeskom Maestralijem, a Italijan čak nije ni znao da će igrati protiv srpskog asa.

Rutinski i bez problema je Novak Đoković obezbedio drugo kolo Australijan opena, a sada ga očekuje još jedan meč koji bi trebalo da dobije bez velikih poteškoća.

Njegov protivnik Frančesko Maestrali je glavni žreb obezbedio preko kvalifikacija, a u prvom kolu je savladao Franncuza Atmanea.

Poslije najvećeg uspjeha karijere Maestrali je šokirao javnost time što ne zna sa kim igra u drugom kolu, pa se i sam iznenadio kada je od novinara čuo da ga očekuje susret sa najvećim svih vremena.

Kada je novinar rekao da mu je Novak naredni protivnik Italijan je djelovao zbunjeno.

„Molim? Nema šanse, Stvarno?“, upitao je Maestrali.

Novinar ga je potom pitao da li je pogledao žreb poslije čega je on pojasnio da to ne radi.

„Nikad ne gledam svoj žreb. Žreb ne gledam jer se plašim da ću da izbaksuziram sebe i da ne stvaram sebi dodatni pritisak dok gledam ko mi je sljedeći rival i ako pravim projekcije“, rekao je Italijan.

Zamislio se i poručio: „Novak Đoković? Okej“, rekao je iznenađeni Maestrali.

Italijanski teniser je 141. na ATP listi, a u kvalifikacijama je izbacio Dušana Lajovića, srpskog tenisera. To je ujedno i prvi put u njegovoj karijeri da prođe kvalifikacije na jednom grend slemu.

(sputnik srbija)