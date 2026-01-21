Logo
Oglasila se Kasperova bivša: Spomenula njegovu porodicu

21.01.2026

20:37

Огласила се Касперова бивша: Споменула његову породицу
Foto: Printscreen/Instagram

Biznismen o kom bruje domaći mediji, Mane Ćuruvija, poznatiji kao Kasper, zaprosio je svoju partnerku, pjevačicu Minu Kostić, što je iznenadilo javnost, jer su se tek nedavno prvi put vid‌jeli.

Sada se oglasila Dragana Spasojević, Kasperova bivša d‌jevojka i otkrila detalj o njegovoj porodici.

Dragana je istakla da se do sada nije oglašavala prvenstveno zbog članova svoje, ali i Kasperove porodice, koje opisuje kao “jako divne ljude”.

"Sve što on bude rekao, neka to i ostane, nisam se oglašavala prvenstveno zbog moje porodice, pa onda zbog njegove, jer su to jako divni ljudi, upoznala sam ih", rekla je Dragana Spasojević za Kurir.

Мина Костић и Каспер

Scena

Prije upoznavanja razmjenjivali vruće fotke: Mina priznala šta je slala Kasperu dok je bio u Americi

Ovom izjavom jasno je stavila do znanja da poštuje privatnost obje strane i da ne želi da dodatno komentariše situaciju u javnosti.

Vjerio Minu Kostić

Podsjetimo, Mane Ćuruvija Kasper sinoć je uživo u emisiji “Amidži šou” vjerio Minu Kostić, te je u studiju nastalo opšte veselje.

Kasper je potom na pitanja publike progovorio o bivšoj ljubavi.

Мина Костић-вјеридба-21012026

Scena

Mina Kostić rekla ''da'': Kasper je zaprosio u emisiji uživo

Pratioce na Instagramu zanimalo je da li je i Draganu Spasojević, bivšu učesnicu “Zadruge”, Kasper takođe “zavolio preko ekrana”, budući da se pisalo da je vidio u medijima, a onda počeo udvaranje na društvenim mrežama, kao što je slučaj bio i sa Minom.

"Nemam poseban komentar, jer ne znam šta znači zavoljeti preko ekrana. Sa tom osobom sam bio u jednoj romansi, vezi koja je trajala koliko je trajala. To je sada već bilo davno, želim joj sve najljepše u životu i time ću završiti", rekao je Kasper

