Neobična situacija: Puzao preko pješačkog prelaza zbog snijega

21.01.2026
20:25
Nesvakidašnja situacija je snimljena u Skoplju, a kako se može vidjeti čovjek se snašao kako je mogao.
Naime, kako djele tamošnji mediji, snijeg je izazvao neobičnu situaciju.
Jedan neimenovani čovjek je snimljen kako puzi po pješačkom prelazu u Opštini Aerodrom, u Skoplju, a video je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.
“Bolje da puzi nego da doživi neki incident, zna da mu nije lako”, “Nije promijenio ljetnje cipele u zimske”, “Neka neko izađe da mu pomogne”, “Vjerovatno je ranije pao ili mu obuća klizi i sad želi da se zaštiti”, “Pa tako je bezbjednije! Možda se plaši pada, pa je bolje da ide četvoronoške”, samo su neki od komentara korisnika društvenih mreža, prenosi Kurir.
