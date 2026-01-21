Logo
Large banner

Neobična situacija: Puzao preko pješačkog prelaza zbog snijega

21.01.2026

20:25

Komentari:

0
Необична ситуација: Пузао преко пјешачког прелаза због снијега
Foto: Printscreen/Facebook

Nesvakidašnja situacija je snimljena u Skoplju, a kako se može vid‌jeti čovjek se snašao kako je mogao.

Naime, kako d‌jele tamošnji mediji, snijeg je izazvao neobičnu situaciju.

Jedan neimenovani čovjek je snimljen kako puzi po pješačkom prelazu u Opštini Aerodrom, u Skoplju, a video je ubrzo postao viralan na društvenim mrežama.

“Bolje da puzi nego da doživi neki incident, zna da mu nije lako”, “Nije promijenio ljetnje cipele u zimske”, “Neka neko izađe da mu pomogne”, “Vjerovatno je ranije pao ili mu obuća klizi i sad želi da se zaštiti”, “Pa tako je bezbjednije! Možda se plaši pada, pa je bolje da ide četvoronoške”, samo su neki od komentara korisnika društvenih mreža, prenosi Kurir.

Podijeli:

Tagovi:

Skoplje

pješački prelaz

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вјежбање

Savjeti

Koje su prednosti redovnog treninga kod kuće u zimskom periodu

56 min

0
Чеда Јовановић се огласио након приче да га избацују из стана, тврди да је покраден

Scena

Čeda Jovanović se oglasio nakon priče da ga izbacuju iz stana, tvrdi da je pokraden

58 min

0
Партизану није ваљао, а сад је потписао у Евролиги

Košarka

Partizanu nije valjao, a sad je potpisao u Evroligi

1 h

0
Лос Анђелес Клиперси трејдују Богдана Богдановића?

Košarka

Los Anđeles Klipersi trejduju Bogdana Bogdanovića?

1 h

0

Više iz rubrike

Милка чоколада

Zanimljivosti

Milka čokolada proglašena za prevaru godine

5 h

0
Купио слику на гаражном отпаду, а један детаљ открио колико заиста вриједи

Zanimljivosti

Kupio sliku na garažnom otpadu, a jedan detalj otkrio koliko zaista vrijedi

6 h

0
Ова 4 знака улазе у животну прекретницу

Zanimljivosti

Ova 4 znaka ulaze u životnu prekretnicu

7 h

0
Млада одбила пољубац младожење, једну ствар му није могла опростити

Zanimljivosti

Mlada odbila poljubac mladoženje, jednu stvar mu nije mogla oprostiti

7 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

21

14

Prelomni trenutak u globalnom povratku atomskoj energiji: Pokreću reaktor broj 6

20

56

Italijan nije znao da igra protiv Novaka, hit reakcija: „Nema šanse“

20

56

Vlasnica bordela otkrila šta se dešava u sobi nakon što klijent ode: Ovo je prvo što urade

20

52

"Srpski zet" spasao Atletiko u "paklu" Istanbula! Turcima samo bod

20

48

Tramp odustao od dodatnih carina za Evropu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner