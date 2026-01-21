Logo
Ova 4 znaka ulaze u životnu prekretnicu

21.01.2026

14:08

Komentari:

0
Ова 4 знака улазе у животну прекретницу
Foto: Pixabay

Sezona Vodolije 2026. donosi snažne promene do 18. februara. Ova 4 znaka Zodijaka imaju poseban vjetar u leđa u ljubavi, poslu i životnim odlukama.

Sezona Vodolije 2026. traje od 20. januara do 18. februara i donosi snažnu energiju promjena, novih ideja i važnih odluka. Tokom ovog perioda, čak pet planeta boravi u znaku Vodolije, što naglašava teme budućnosti, ličnog identiteta, odnosa i društvenih veza.

Pun Mjesec u Lavu 1. februara i pomračenje Sunca 17. februara dodatno pojačavaju potrebu za iskrenošću, autentičnošću i ličnim resetom. Ipak, četiri horoskopska znaka imaju posebno povoljan vetar u leđa – do 18. februara mogu napraviti važne pomake u ljubavi, poslu i ličnom razvoju.

Ovan

Za Ovnove, sezona Vodolije aktivira polje prijateljstava, timova i zajedničkih ciljeva. Ljudi koje sada upoznajete mogu imati dugoročan značaj – i privatno i poslovno.

Pun Mjesec u Lavu donosi jasnoću u vezi s emocijama, ljubavlju i kreativnošću. Ako ste slobodni, šanse za nova poznanstva rastu kroz druženja, događaje i onlajn zajednice. U vezama, zajednički planovi i ciljevi jačaju odnos.

Na poslovnom planu, ističete se kroz saradnje i projekte koji vas povezuju sa širom publikom. Pomračenje Sunca 17. februara može pokrenuti dugoročan profesionalni pravac.

Blizanci

Blizanci ulaze u period širenja vidika i ličnog rasta. Ovo je idealno vrijeme za učenje, putovanja, nove ideje, studije i komunikaciju s ljudima iz drugačijih sredina.

Pun Mjesec naglašava način na koji komunicirate – postaje jasno šta vam prija, a šta vas iscrpljuje. Ljubavni odnosi se razvijaju kroz razgovor, zajedničke ideje i mentalnu povezanost.

Na poslu su naglašeni planovi za budućnost: dodatna edukacija, promene pravca ili rad sa inostranstvom. Finansije mogu rasti, ali je važno mudro ulagati.

Vaga

Za Vage, sezona Vodolije je jedna od najkreativnijih i emotivno najživljih u godini. Fokus je na ljubavi, hobijima, djeci i autentičnom izražavanju.

Slobodne Vage mogu upoznati nekoga kroz društvene krugove ili kreativne projekte. U vezama se javlja potreba za više igre, radosti i zajedničkog stvaranja.

Na poslovnom planu moguće je priznanje ili napredak, ali samo ako prestanete da umanjujete sopstvenu vrijednost. Pomračenje Sunca donosi prekretnicu – mnoge Vage tada odlučuju da se konačno pokažu bez zadrške.

Vodolija

Za Vodolije, ovo je ključna sezona godine. Sunce, Mars, Venera, Merkur i Pluton u vašem znaku donose snažan lični reset.

Pun Mjesec osvjetljava partnerske odnose – postaje jasno ko može da prati vašu novu verziju, a ko ne. Ljubavni život je intenzivan, strastven i zahtijeva iskrenost, piše Atma.

Na poslovnom planu dolazi do promjene identiteta, uloge ili pravca. Pomračenje Sunca 17. februara može označiti početak potpuno novog životnog poglavlja. Fokus na zdravlju i dnevnim rutinama pomaže vam da iznesete sve promjene.

Tag:

Horoskop

Komentari (0)
