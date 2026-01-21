Radnik pao sa skele visoke 4 metra: Ljekari mu se bore za život

Na jednom gradilištu u Beogradu, danas oko 13 časova dogodila se teška nesreća kada je radnik, starosti oko 40 godina, pao sa skele sa visine od približno četiri metra.

Prema prvim informacijama sa terena, radnik je prilikom pada zadobio višestruke teške tjelesne povrede. Ekipa Hitne pomoći je brzo stigla na lice mjesta, pružila mu prvu pomoć i u svjesnom, ali kritičnom stanju ga transportovala na Vojnomedicinsku akademiju (VMA).

Na mjestu nesreće trenutno se nalaze pripadnici policije koji vrše uviđaj. Očekuje se i dolazak inspekcije rada koja treba da utvrdi da li su na gradilištu poštovane sve mjere bezbjednosti i zdravlja na radu, kao i da li je povrijeđeni radnik posjedovao adekvatnu zaštitnu opremu.

Stanovnici uznemireni

Očevici kažu da je prizor bio potresan.

"Čuo se tup udarac, a zatim zapomaganje. Kolege su odmah dotrčale da mu pomognu do dolaska Hitne pomoći. Gradilišta su svuda oko nas, ali ovakve scene su uvijek strašne," navodi jedan od komšija iz obližnje zgrade.

Za sada nema zvaničnih informacija o stepenu ugroženosti života povrijeđenog muškarca, a ljekari na VMA se bore za njegovo stabilno stanje.