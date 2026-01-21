Manijak pred sudom: Zlostavljao dječaka - ovo je ključni dokaz

Osumnjičenom manijaku sa Oficirca M. O. sudi se u Novom Sadu za polno uznemiravanje dječaka, čiji je iskaz od ključnog značaja za tok suđenja.

U novosadskom Osnovnom sudu počelo je suđenje M. O. (35) , zbog sumnje da je 7. avgusta 2024. godine na novosadskoj Oficirskoj plaži neprimjereno dodirivao dječaka (15).

Igor Jurić, predsjednik Centra za nestalu i zlostavljanu djecu govorio je o ovoj temi.

"Dugo se čekalo jer je vjerovatno tužilaštvo prikupljalo dokaze, to je nešto što zna da odugovlači proces. Imali smo i neposrednog svjedoka u ovom slučaju. Ključan iskaz je i iskaz žrtve. Maloljetna lica moraju vrlo često i da daju forenzičke intervjue, sa stručnim licima, koji zapravo daju ocjenu da li je tačno ono što dete govori. To je vrlo kompleksan proces, ali ukoliko su ljudi stručni, onda taj iskaz može biti vrlo valjan.

Jurić kaže da je za djelo nedozvoljene polne radne zaprijećena kazna do 3 godine zatvora:

"Ono što su otežavajuće okolnosti, jeste činjenica da je oštećen maloljetnik, da se sve dogodilo na javnom mjestu a to može da da utiče na sud da donese i strožiju kaznu. "

Da podsjetimo, dječak je tog dana biciklom otišao na Oficirac kako bi prošetao po plaži. Prilikom polaska kući, kada je došao do mesta gdje mu je bio bicikl, prišao mu je nepoznati muškarac koji se predstavio, odnosno rekao je maloletniku svoje ime i pitao da li ima pet minuta vremena da razgovaraju. Dječak mu je na to odgovrio da nema, da ga ne poznaje i da ide kući. Međutim, osumnjičeni je ponovio da hoće da priča sa njim i, kako se sumnja, počeo da ga dodiruje po zadnjici i polnom organu. Maloljetnik je uspio da pobjegne i čim je došao kući odmah je sve ispričao ocu.

"Ovakav slučaj je klasično vrbovanje u javnom prostoru. Takvi slučajevi često ostaju neprijavljeni usled straha. Ovaj dječak je pokazao izuzetnu hrabrost, zato što je sve ispričao ocu a otac je dobro postupio. Dječak je prepoznao opasnost, postavio je granicu i rekao da nema vremena i da ide kući, te je odmah potražio pomoć. Takođe, pohvalio bi svijest građana koji se našao u blizini i krenuo da prati osumnjičenog", rekao je Jurić.

Prema nezvaničnim informacijama, postoji svjedok nemilog događaja, koji je pozvao dječakovog oca i rekao mu da je vidio šta se dogodilo i da će muškarca koji je dodirivao njegovog sina pratiti do dolaska policije.

Policijska patrola je ubrzo na Keju pronašla osumnjičenog, legitimisala ga i privela. M. O. je, prema saznanjima Informera, potvrdio policajcima da je bio na Oficircu, ali je negirao da je nekoga dodirivao.