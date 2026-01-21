Logo
Preminuo Vlado Đukanović

ATV

21.01.2026

12:04

Преминуо Владо Ђукановић

Poznati srpski lingvista Vlado Đukanović preminuo je u 66. godini života, poslije duže i teške bolesti.

Đukanović je bio dugogodišnji autor više televizijskih i radijskih emisija o jeziku, napisao je više knjiga i udžbenika srpskog jezika, bio je jedan od autora Rečnika srpskog jezika SANU, dugogodišnji saradnik Uneska, i redaktor na lokalizaciji za srpski Vindous i druge majkrosoftove aplikacije, javlja "N1".

Vlado Đukanović je bio poznat po javnim nastupima o savremenim pitanjima jezika, posebno o normama, žargonu i uticaju stranih elemenata u srpskom jeziku.

Gostovao je kao lingvista u podkastima u kojima se govorilo o jeziku, akcentu, strukturi i savremenim jezičkim pojavama.

In memoriam

