Sramota bez presedana u Banjaluci: Fekalni otpad istovaraju pred kuće građana

Privatna firma zadužena za pražnjenje septičkih jama, uz direktno odobrenje Vodovoda a.d. Banjaluka, istovara fekalni otpad u stambenom naselju Kumsale bukvalno pred kućama građana, tvrde za ATV mještami.

Kako kažu, u Dunavskoj ulici naselja Lazarevo 1 radnici firme po nalogu Vodovoda a.d. Banjaluka (što je vidljivo i na snimcima koje su nam ustupili) prosipaju fekalije u šaht gradske kanalizacije koja vodi u rijeku Vrbas. Na taj način, pored ugrožavanja zdravlja stanovnika, dodatno se zagađuje naselje i rijeka u neposrednoj blizini.

Stanovnici naselja su nedavno potpisivali peticiju i predali je Savjetu MZ Lazarevo 1, sa zahtjevom da se situacija prijavi nadležnim inspekcijama i da Vodovod a.d. Banjaluka naredi prestanak ovakvih postupaka.

Međutim, izgleda da se glas građana ne čuje.

"Ovo traje oko godinu i po, dvije. Pisali smo peticiju, ali odgovor nikada nismo dobili. Traženo je da se šaht zatvori, ali ni to nije urađeno. Vozila bez obilježja, bez oznaka u čijem su vlasništvu, dovoze fekalije i istresaju ovdje. Samo kažu da im je Vodovod to odobrio. Cijela ulica smrdi. Uzalud smo skupljali potpise i pisali peticiju. Mi nismo centar grada ali ne trebamo biti izvor zaraze", kaže ogorčeni mještanin Aleksandar Komljenović.

Uprkos brojnim upozorenjima i peticijama, nadležni organi nisu reagovali. Čini se da za Vodovod a.d. Banjaluka građani Kumsala nisu ravnopravni.

Na video-snimku koji je redakciji dostavljen vidi se kako građani pitaju radnike zašto istovaraju fekalije ispred njihovih kuća, ali odgovora i dalje nema.