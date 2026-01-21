Logo
Milica Todorović sitno broji do porođaja: Pjevačica ne skida osmijeh sa lica

Izvor:

Blic

21.01.2026

11:53

Милица Тодоровић снимљена у поодмаклој трудноћи
Foto: Blic video/Screenshot

Milica Todorović juče je imala zakazan pregled kod ginekologa, a pjevačica je viđena prije nego što je ušla u ordinaciju. Ona je bila vidno raspoložena i nasmijana.

Milica Todorović je u poodmakloj trudnoći, a veliki trudnički stomak je prekrila bundom. Pjevačica je bila u ležernoj i širokoj garderobi i u patikama, a u rukama je držala veliku tašnu.

Милан Шкробић

Društvo

Preminuo Milan Skrobić

Ovo su posljednje kontrole pred porođaj, a pjevačicu je pred ordinaciju dovela prijateljica koja ju je čekala u kolima.

Tu je bio i Milicin pas, kojeg je čuvala prijateljica.

Milica se kod doktora zadržala oko pola sata, nakon čega je sa širokim osmijehom izašla iz klinike, piše Blic.

Podsjetimo, Milica čeka dječaka.

Milica Todorović

Pjevačica

trudnoća

