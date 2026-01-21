Milica Todorović sitno broji do porođaja: Pjevačica ne skida osmijeh sa lica

Izvor:
Blic
21.01.2026
11:53
Milica Todorović juče je imala zakazan pregled kod ginekologa, a pjevačica je viđena prije nego što je ušla u ordinaciju. Ona je bila vidno raspoložena i nasmijana.
Milica Todorović je u poodmakloj trudnoći, a veliki trudnički stomak je prekrila bundom. Pjevačica je bila u ležernoj i širokoj garderobi i u patikama, a u rukama je držala veliku tašnu.
Ovo su posljednje kontrole pred porođaj, a pjevačicu je pred ordinaciju dovela prijateljica koja ju je čekala u kolima.
Tu je bio i Milicin pas, kojeg je čuvala prijateljica.
Milica se kod doktora zadržala oko pola sata, nakon čega je sa širokim osmijehom izašla iz klinike, piše Blic.
Podsjetimo, Milica čeka dječaka.
