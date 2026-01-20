Bešlagić se oglasio iz bolnice: "To je odnijelo mnoge naše ljude sa estrade"

Međutim, njegova namjera nije bila da izazove strah, već da javnost podsjeti na nešto što često stavljamo na stranu, a to je briga o zdravlju.

“Ja sam to želeo da uradim jer su uglavnom sve objave na društvenim mrežama takve da poručuju – svi smo super, sve je divno i krasno. Onda sam nekako poželeo da sve te ljude koji me prate malo podsetim na zdravlje, kako na svoje, tako i na njihovo. Prevencija je jako bitna”, poručio je Bešlagić.

Glumac je istakao i važnost preventivnih pregleda, što je osjetio na svojoj koži.

“Otišao sam preventivno da uradim neke preglede, gastroskopiju i kolonoskopiju. To su pregledi koje ne možete da obavite običnim ultrazvukom, nego zaista morate kamerom sve detaljno da pregledate. Bio sam srećan što sam to uradio na vreme, jer su otkriveni neki sitni detalji koji su lako rešivi kad se otkriju na vreme”, rekao je Enis.

“Nažalost, vidimo da su te iste stvari odnele mnoge naše ljude, i sa estrade i iz sveta, samo zato što se nisu na vreme pregledali. Želeo sam time da stavim akcenat na to i da malo zapitam ljude. Posle su mi mnogi rekli „Moram i ja to da uradim“. Drago mi je da je to tako od‌jeknulo”.

(Grand)