Zahar o Goci Lazarević: "Nisam je prepoznao od botoksa"

Violinista, pravnik i kompozitor Milutin Popović Zahar otkrio je da ga rijetko ko u današnje vrijeme posjećuje od kolega sa estrade, kao i da se skroz povukao i posvetio radu u studiju.

Zahar je pomenuo i kolege sa kojima je ranije sarađivao, te se dotakao Vesne Zmijanac i bivše supruge Goce Lazarević, za koju tvrdi da je pretjerala sa estetskim intervencijama, ali i da je nije prepoznao kada ju je posljednji put sreo.

"Vrijeme provodim tako što sam po ceo dan aktivan, a posao sam sveo najviše na posao u mom studiju. Namnožilo se harmonikaša, ne znam odakle izmiču samo, a i pjevača ima koliko hoćete. Nema muzičara kao ranije, ali više čini mi se i nema pjevača kao što su nekad bili. Sve je uznapredovalo kad su instrumenti u pitanju, a više nema ni tekstova koji su dobri. Sve se nekako ponavlja. Nekad se znalo da li je pjesma vranjanska ili šumadijska, a dana se sve svelo na isto i u istom je košu, kao da su u pitanju pomije", rekao je Zahar.

Scena Preminula pjevačica Beti Đorđević

Veštačka inteligencija je tako uznapredovala, da je samo pitanje kada će da nas sve zameni. Vreme koje dolazi ne ide na ruku ovima koji bi da postanu zvezde. Klinci ne profitiraju, ovi mlađi pevači, ali to su samo faze.

Milutin se davnih dana razveo od supruge Goce Lazarević, te tvrdi da je danas pretjerala sa plastičnim operacijama, do te mjere da je skoro nije prepoznao.

"Niko nikoga ne posjećuje kad pričamo o mojim kolegama. Evo sad, zovu da pitaju ili kad me sretnu neki ljudi kažu: "Pa ti si još živ"! Pitaju me da li sviram negdje, da li radim i komponujem, tako da je izgubljenost jedan trend koji je do te mjere uzeo maha, da smo smislili da će razvitak tehnologije pomoći ljudima da stvaraju dobra dela, ali izgleda da je kontra. Što se Goce tiče, nisam je prepoznao kad smo se vidjeli skoro. Liči na neku Mongolku, to su neke kod pjevačica fizionomije, koje iznenađuju. To su sve nekakve vještačke nuspojave bivših ljepotica u koje smo se svi zaljubljivali.

Ove matorke i matorci vole da se podmlađuju, svako ima pravo na to, ali što se pojavljuju mlade žene, koje smatraju da moraju da se botoksiraju, to je šokantno. Žene na estradi, biti lijep, to je već osam posto od onoga što se traži, dva posto je sluh i ostalo da uzmeš neke pjesme koje te ubijede da ti trebaju. To je nekako cijeli paket da bi se uspjelo na estradi", rekao je Zahar,