Preminula pjevačica Beti Đorđević

Pjevačica Blagica Beti Đorđević, preminula je 80. godini.
Publika će je najviše pamtiti po nezaboravnom hitu "Počnimo ljubav ispočetka".
Blagica Beti Đorđević rođena je u Kumanovu 1946. godine. Na muzičku scenu tadašnje Jugoslavije, kročila je krajem 60-tih godina.
Prvi singl "Kraj moje tuge" objavila je 1974. godine.
Od tada do početka 80-tih godina, objavila je desetak singlova, te nastupala na festivalima: Beogradsko proleće, Hit parada, Opatija, Split. Veliku popularnost donela joj je pesma "Počnimo ljubav ispočetka", Aleksandra Koraća, koju je prvi put izvela na Beogradskom proleću 1976. godine.
Poznata je po nastupima u američkim klubovima u Zapadnoj Njemačkoj gdje je pjevala uglavnom džez standarde.
