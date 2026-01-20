Horor prizor na granici: Mrtvo novorođenče pronađeno u torbi pored kante za smeće

Tijelo novorođene djevojčice pronađeno je u crnoj torbi pored kante za smeće kod austrijske granice, u pokrajni Burgenland, prenose mediji.

Sigurnosne kamere snimile su osumnjičenu ženu kako u nedjelju izlazi iz autobusa iz Rumunije, noseći crnu torbu, a potom se kreće ka mračnom uglu gdje je, kako se sumnja, stavila bebu u torbu nakon što se tajno porodila.

Nekoliko sati kasnije, tijelo novorođenčeta pronađeno je pored kante za smeće na graničnom prelazu Nikelsdorf.

Tijelo je otkriveno između 9 i 13 časova, a prema procjenama, djevojčica se vjerovatno smrzla na niskim temperaturama, prije nego što je neko uspio da je pronađe.

Snimak kamere pokazuje ženu kako izlazi iz autobusa oko 9 sati ujutru. Nekoliko minuta kasnije, vraća se, uzima crnu sportsku torbu u kojoj se nalazila beba i stavlja je pored kante za smeće, dok joj vozač pomaže da torbu spusti. Autobus je bio na putu za Austriju, a vjeruje se da je osumnjičena negovateljica preminule bebe.

Policajci su po prijavi odmah izašli na mesto događaja, a istraga još uvijek traje.

Ovo nije prvi ovakav slučaj u tom regionu. Nedavno je u Bremenu pronađen leš novorođenčeta, a stručnjaci ističu da svaki ovakav slučaj mora pažljivo da se ispita kako bi se razjasnile sve okolnosti smrti djeteta.

Policija apeluje na sve koji imaju bilo kakvu informaciju o ovom slučaju da ih obavijeste.