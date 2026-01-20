Tijelo djevojke okruženo čoporom pronađeno na plaži

Tijelo turistkinje, čije ime nije objavljeno, pronađeno je oko pola sedam po lokalnom vremenu u ponedjeljak na plaži, saopštila je policija Kuinslanda.

Dvojica muškaraca koji su se vozili plažom uočili su čopor od oko 10 dinga oko tijela žene, rekao je policijski inspektor Paul Algie lokalnim medijima.

Policija istražuje slučaj, ali još ne može potvrditi je li žena umrla utapanjem ili ju je napala životinja, dodao je. Ipak, Algie je rekao da su na tijelu uočeni tragovi koji upućuju na to da je bila u kontaktu sa životinjama.

"Ovo je očito bio vrlo traumatičan i užasan prizor za one koji su je pronašli", rekao je.

"Bila je to mlada žena koja je uživala u prekrasnom dijelu svijeta, i upravo to ovu tragediju čini još većom", nadodao je.

Obdukcija je zakazana za srijedu, javlja Bi-bi-si.

Njeno tijelo pronađeno je u blizini olupine broda Makseno, koji se nasukao 1935. godine, a njegovi ostaci danas su popularna turistička atrakcija.

Područje je poznato po populaciji dinga, divlje vrste pasa zaštićene u nacionalnim parkovima kao autohtona vrsta.

"Oni su divlje životinje i, iako su vrlo kulturno značajni za lokalne Prve narode i stanovnike ostrva, i dalje su divlje životinje te ih treba tako tretirati", nadodao je Algie.

(Dnevnik.hr)