Grad pod metrima snijega: Stanovnici kopaju ulaze u zgrade, automobili potpuno zatrpani

Najveće snježne padavine u posljednjih 60 godina na Kamčatskom poluostrvu na dalekom istoku Rusije stvorile su ogromne nanose visoke nekoliko metara koji su blokirali ulaze u zgrade i zatrpali automobile.

Prema meteorološkim stanicama, u nekim područjima u prvoj polovini januara palo je više od dva metra snijega, nakon što je u decembru zabilježeno 3,7 metara.

Automobili su skoro potpuno zatrpani u metrima snijega. Mještani su bili prisiljeni kopati prolaze do ulaza u zgrade.

Polina Tuichieva, blogerka iz Petropavlovska-Kamčatskog, lučkog grada udaljenog 6.800 kilometara istočno od Moskve, pokazala je svoj automobil zatrpan s nekoliko metara snijega.

Video objavljen na ruskim medijima prikazuje mještane kako hodaju po nanosu snijegu pored semafora i velike gomile snijega visoke nekoliko metara koje se protežu uz puteve dok su se neki spuštali niz nanose snijega iz zabave.

Službe za vanredne situacije uklanjale su snijeg s krovova kako bi spriječile oštećenja objekata, a stanovnicima je savjetovano da izbjegavaju nepotrebna putovanja.

Lokalni mediji izvijestili su o nestašicama hrane u prodavnicama, dok su neki stanovnici naveli da ne mogu doći do potrebnih lijekova.