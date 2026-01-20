Logo
Grad pod metrima snijega: Stanovnici kopaju ulaze u zgrade, automobili potpuno zatrpani

20.01.2026

11:25

Снијег у Камчатки
Foto: Screenshot

Najveće snježne padavine u posljednjih 60 godina na Kamčatskom poluostrvu na dalekom istoku Rusije stvorile su ogromne nanose visoke nekoliko metara koji su blokirali ulaze u zgrade i zatrpali automobile.

Prema meteorološkim stanicama, u nekim područjima u prvoj polovini januara palo je više od dva metra snijega, nakon što je u decembru zabilježeno 3,7 metara.

Дјевојчица

Zanimljivosti

Ovako su se Srpkinje zvale u 15. vijeku: Samo 2 imena su opstala i danas

Automobili su skoro potpuno zatrpani u metrima snijega. Mještani su bili prisiljeni kopati prolaze do ulaza u zgrade.

Polina Tuichieva, blogerka iz Petropavlovska-Kamčatskog, lučkog grada udaljenog 6.800 kilometara istočno od Moskve, pokazala je svoj automobil zatrpan s nekoliko metara snijega.

Video objavljen na ruskim medijima prikazuje mještane kako hodaju po nanosu snijegu pored semafora i velike gomile snijega visoke nekoliko metara koje se protežu uz puteve dok su se neki spuštali niz nanose snijega iz zabave.

илу-вода-чаша-09112025

Zdravlje

Koliko vode dnevno biste trebali piti u skladu sa godinama?

Službe za vanredne situacije uklanjale su snijeg s krovova kako bi spriječile oštećenja objekata, a stanovnicima je savjetovano da izbjegavaju nepotrebna putovanja.

Lokalni mediji izvijestili su o nestašicama hrane u prodavnicama, dok su neki stanovnici naveli da ne mogu doći do potrebnih lijekova.

