Dječak Niko (12) se bori za život nakon napada ajkule: Ščepala ga za noge, drug ga jedva izvukao iz vode

Telegraf

20.01.2026

10:17

0
Foto: Pexel/Mile Ribeiro

Niko Antić (12) nalazi se u bolnici i bori se za život nakon što ga je napala ajkula u moru kod Sidneja.

Do incidenta je došlo u nedjelju oko 16.20 časova, kada je Niko skočio u vodu sa stijene visoke šest metara u parku Nilsen, u istočnom predgrađu Sidneja. Sumnja se da ga je tada napala ajkula bik.

Dječaku su u napadu povrijeđene obje noge, a Niko je preživio samo zato što je jedan od njegovih petoro prijatelja skočio i odvukao ga na kamenu platformu, dok je predator plivao u blizini.

Prijatelji su potvrdili da su Nikove povrede katastrofalne.

Porodični prijatelj Viktor Pineiro u utorak je pokrenuo kampanju na GoFundMe kako bi pomogao porodici Antić sa bolničkim troškovima.

"Nika je u nedjelju u luci Sidnej napala ajkula i zadobio je povrede opasne po život", napisao je on, opisujući to kao "najgori mogući ishod".

Policija Novog Južnog Velsa potvrdila je u utorak popodne da je Niko živ i u bolnici.

Još jedna porodična prijateljica, Triš, podijelila je link do prikupljanja sredstava na Fejsbuku uz poruku: "Srce me boli".

Treći porodični prijatelj je pozvao ljude da doniraju novac.

"Ovo je porodica koju poznajem i prolaze kroz nezamislivo težak period", poručio je on.

Da podsjetimo, Niko je prva žrtva četiri napada ajkule na obalama Novog Južnog Velsa u posljednja tri dana.

U ponedjeljak je 11-godišnji dječak imao susret sa drugom ajkulom, koja je odgrizla veliki dio njegove daske za surfovanje u Di Vaju, blizu Menlija, u sjevernim predgrađima Sidneja.

Iste večeri, Andrea de Rujtera (27) napala je ajkula bik dok je surfovao u Menliju. On je odvezen u bolnicu sa teškom povredom noge.

U utorak je 39-godišnjak napadnut u Point Plomeru na središnjoj sjevernoj obali Novog Južnog Velsa. Ajkula je pregrizla čovekovo odijelo za ronjenje i otkinula komad njegove daske. Navodno se on sam odvezao do okružne bolnice Kempsi.

Policija je pozvala ljude da ne plivaju u mutnoj vodi sa slabom vidljivošću nakon što je obilna kiša pogodila Sidnej i okolinu tokom vikenda.

Takođe su plaže širom Sidneja zatvorene za plivanje nakon niza napada ajkule.

Ajkula

povrijeđen dječak

Sidnej

