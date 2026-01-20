Dječak Niko (12) se bori za život nakon napada ajkule: Ščepala ga za noge, drug ga jedva izvukao iz vode

Izvor:
Telegraf
20.01.2026
10:17
Komentari:0
Niko Antić (12) nalazi se u bolnici i bori se za život nakon što ga je napala ajkula u moru kod Sidneja.
Do incidenta je došlo u nedjelju oko 16.20 časova, kada je Niko skočio u vodu sa stijene visoke šest metara u parku Nilsen, u istočnom predgrađu Sidneja. Sumnja se da ga je tada napala ajkula bik.
Hronika
Tragedija u Srpskoj na Bogojavljenje: Mercedesom usmrtio pješaka
Dječaku su u napadu povrijeđene obje noge, a Niko je preživio samo zato što je jedan od njegovih petoro prijatelja skočio i odvukao ga na kamenu platformu, dok je predator plivao u blizini.
Prijatelji su potvrdili da su Nikove povrede katastrofalne.
Porodični prijatelj Viktor Pineiro u utorak je pokrenuo kampanju na GoFundMe kako bi pomogao porodici Antić sa bolničkim troškovima.
"Nika je u nedjelju u luci Sidnej napala ajkula i zadobio je povrede opasne po život", napisao je on, opisujući to kao "najgori mogući ishod".
Hronika
Teško povrijeđen pješak iz Zvornika
Policija Novog Južnog Velsa potvrdila je u utorak popodne da je Niko živ i u bolnici.
Još jedna porodična prijateljica, Triš, podijelila je link do prikupljanja sredstava na Fejsbuku uz poruku: "Srce me boli".
Treći porodični prijatelj je pozvao ljude da doniraju novac.
"Ovo je porodica koju poznajem i prolaze kroz nezamislivo težak period", poručio je on.
Da podsjetimo, Niko je prva žrtva četiri napada ajkule na obalama Novog Južnog Velsa u posljednja tri dana.
Zdravlje
Kako tetovaže utiču na imunitet?
U ponedjeljak je 11-godišnji dječak imao susret sa drugom ajkulom, koja je odgrizla veliki dio njegove daske za surfovanje u Di Vaju, blizu Menlija, u sjevernim predgrađima Sidneja.
Iste večeri, Andrea de Rujtera (27) napala je ajkula bik dok je surfovao u Menliju. On je odvezen u bolnicu sa teškom povredom noge.
U utorak je 39-godišnjak napadnut u Point Plomeru na središnjoj sjevernoj obali Novog Južnog Velsa. Ajkula je pregrizla čovekovo odijelo za ronjenje i otkinula komad njegove daske. Navodno se on sam odvezao do okružne bolnice Kempsi.
Policija je pozvala ljude da ne plivaju u mutnoj vodi sa slabom vidljivošću nakon što je obilna kiša pogodila Sidnej i okolinu tokom vikenda.
Svijet
Jak zemljotres pogodio Grčku
Takođe su plaže širom Sidneja zatvorene za plivanje nakon niza napada ajkule.
Društvo
51 min0
Društvo
51 min0
Savjeti
53 min0
Svijet
1 h0
Najnovije
Najčitanije
10
37
10
34
10
34
10
30
10
29
Trenutno na programu