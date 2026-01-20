Logo
Ovako su se Srpkinje zvale u 15. vijeku: Samo 2 imena su opstala i danas

Izvor:

Alo

20.01.2026

11:19

Овако су се Српкиње звале у 15. вијеку: Само 2 имена су опстала и данас
Foto: Unsplash

Kada se spomenu stara srpska imena, većina ljudi pomisli na ona koja su nosile naše bake, ponekad i prabake. Ako bismo pokušali da odredimo vremenski period u kom su nastala, rijetko ko bi otišao dalje od kraja 19. vijeka.

Ipak, spisak koji se nedavno pojavio na internetu pokazuje da su neka srpska ženska imena nastala mnogo ranije još u srednjem vijeku, u vrijeme srpskih država koje danas postoje samo u istorijskim spisima.

Jezik, kao i narod koji ga govori, živi i mijenja se. Neke riječi i imena preživljavaju vijekovima, druga vremenom nestaju, a treća bivaju potpuno zaboravljena. Upravo takva je sudbina mnogih ženskih imena koja su se koristila prije više od šest vijekova, a danas zvuče gotovo nestvarno.

Prema istorijskim izvorima, ova imena nosile su žene u vrijeme Vojvodstva Svetog Save, kasno srednjovijekovne srpske države, piše ALo.

  • Dobroslava
  • Milost
  • Galiča
  • Radoslava
  • Obrada
  • Radost
  • Jurislava
  • Mojca
  • Obeliča
  • Deska
  • Vojhna
  • Radoba
  • Petra
  • Draga
  • Prvoslava
  • Jelena
  • Stanina
  • Emnostija
  • Radena
  • Bratoslava
  • Ljuba
  • Vlkoslava
  • Belosava
  • Raduša

Iako većina ovih imena danas zvuči arhaično i rijetko, zanimljivo je da su Jelena i Petra opstale do današnjih dana gotovo bez ikakvih promjena, iako su stare više od šest vijekova. Imena poput Draga i Ljuba još uvijek postoje, ali se sreću veoma rijetko i uglavnom kod starijih generacija.

