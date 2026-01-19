Građani Danske se "svete" Trampu: Hoće da kupe Kaliforniju

Dok američki predsjednik Donald Tramp na sve načine pokušava da se domogne ostrva Grenland, koji pripada Danskoj, građani ove skandinavske zemlje su našli način kako da mu se na duhovit način "osvete".

Tokom vikenda, Tramp je otišao korak dalje. Zaprijetio je da će uvesti carine od deset odsto Danskoj, Velikoj Britaniji i još nekim evropskim zemljama koje su prošle nedjelje poslale vojnike na Grenland kao znak solidarnosti zbog američkih prijetnji.

Tramp i njegov tim održavaju agresivan stav dok nastavljaju da ignorišu suverenitet Grenlanda i zahtijevaju da on "postane dio SAD za dobrobit mira u svijetu".

Međutim, ova Trampova ideja se pokazala kao veoma nepopularna, kako kod kuće tako i u inostranstvu, a Danci su sada odlučili da uzvrate udarac.

Peticiju potpisalo 280.000 Danaca

Peticija koju je ranije pokrenula grupa "Denmarkifikacija" zahtijeva da ta skandinavska zemlja "igra sa SAD na njihov način". Oni predlažu da Danska okrene situaciju u svoju korist i ponudi kupovinu američke savezne države Kalifornije i proglasi je svojom teritorijom.

Mozgovi koji stoje iza peticije izabrali su Kaliforniju kao svoju metu, tvrdeći da Danskoj treba više sunca i palmi.

Sarkastična peticija je doživjela veliki uspjeh među ljudima u toj državi, a do sada ju je potpisalo više od 280.000 Danaca.

"Da li ste ikada pogledali mapu i pomislili... Znate šta je Danskoj potrebno? Više sunca i palmi. Pa, imamo jedinstvenu priliku da taj san ostvarimo. Hajde da kupimo Kaliforniju od Donalda Trampa!", navodi se u opisu peticije.

Koristeći njegove sopstvene riječi protiv njega, organizacija "Denmarkifikacija" navodi da predsjednik Tramp nije veliki obožavalac Kalifornije i da su spremni da zaslade dogovor nudeći mu "doživotnu zalihu peciva". Tramp, poslovni čovjek koji cijeni i umije da prepozna dobru ponudu, mogao bi da se nađe u iskušenju.

"Budimo iskreni, Tramp nije baš najveći obožavalac Kalifornije. Nazvao ju je najvećom propasti u cijeloj uniji i godinama se svađa sa liderima te savezne države. Prilično smo sigurni da bi bio spreman da se odrekne nje za pravu cijenu", dodaje se u opisu peticije.

Oni su se zatim osvrnuli i na to šta bi moglo da se dogodi ako ljudi u Kaliforniji ne pristanu na to.

"Pa, budimo realni, kada ga je volja naroda ikada zaustavila? Ako Tramp želi da proda Kaliforniju, prodaće Kaliforniju", navodi se u opis.

Zašto baš Kalifornija?

U obrazloženju peticije, članovi pokreta "Demnarkifikacija" su na satiričan način objasnili zašto su se od svih saveznih država odlučili baš za Kaliforniju.

Kalifornija se sve češće pominje kao simbol savremenog sna - sunce, tehnologija i avokado. Dok sjever Evrope i dalje njeguje svoju maglu i gumene čizme, "Zlatna država" ima više od 300 sunčanih dana godišnje i životni stil u kojem su japanke skoro pa zvanična obuća. Za mnoge, to nije samo klimatska prednost, već i filozofija života.

Osim vremena, tu je i tehnološka moć. Silicijumska dolina ostaje globalni centar inovacija, sa koncentracijom stručnjaka kakvu bi, kako ironično navode, "svaka demokratija poželjela". Dodajmo tome činjenicu da Kalifornija proizvodi čak 90 odsto avokada u SAD, pa je jasno da tost sa avokadom nije trend već institucija.

Na kraju, tu su i simboli meke moći, od narativa o "zaštiti slobodnog svijeta" do Diznilenda, koji bi u nekoj alternativnoj viziji mogao biti preimenovan u "Hans Kristijan Andersenlend", sa Mikijem Mausom sa vikinškim šlemom na glavi. Šalu na stranu, Kalifornija ostaje mjesto gdje se mit, marketing i stvarnost neprestano prepliću, prenosi "Telegraf".