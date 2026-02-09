Poreska uprava upozorila male poljoprivrednike: Rok je do kraja februara

Poreska uprava Republike Srpske podsjetila je poreske obveznike, koji imaju status malog poljoprivrednika, da su dužni da ostvareni prihod u prethodnoj godini prijave Poreskoj upravi do 28. februara 2026. godine.

Naime, na osnovu podnesenog Zahtjeva za status malog poljoprivrednika – Obrazac 1012 i Izjave o iznosu ostvarenog prihoda u prethodnoj godini, Poreska uprava donosi rješenje o poreskoj obavezi malog poljoprivrednika. Rok za uplatu poreske obaveze po ovom osnovu je 30. juni tekuće za prethodnu godinu.

Svijet Dječaka (3) roditelji izgladnjivali do smrti: Vidjelo mu se svako rebro, a obrazi upali

Poreskom obvezniku koji ispunjava zakonom propisane uslove za plaćanje poreza na dohodak kao mali poljoprivrednik, a koji Poreskoj upravi ne podnese Obrazac 1012 do 28. februara tekuće za prethodnu godinu, porez na dohodak od poljoprivrede se utvrđuje podnošenjem Obrasca 1004 - Godišnja poreska prijave za porez na dohodak, a koji se Poreskoj upravi podnosi do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Svijet U bijegu muškarac koji je gurnuo penzionera pod voz

Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike da poštuju zakonom propisane rokove, te da na vrijeme podnose poreske prijave, ali i da u zadatim rokovima plate zakonski propisane poreske obaveze i na taj način izbjegnu eventualne sankcije zbog propuštanja rokova, jer cilj Poreske uprave Republike Srpske nije kažnjavanje poreskih obveznika.