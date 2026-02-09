Logo
Poreska uprava upozorila male poljoprivrednike: Rok je do kraja februara

ATV

09.02.2026

15:15

Пореска управа упозорила мале пољопривреднике: Рок је до краја фебруара

Poreska uprava Republike Srpske podsjetila je poreske obveznike, koji imaju status malog poljoprivrednika, da su dužni da ostvareni prihod u prethodnoj godini prijave Poreskoj upravi do 28. februara 2026. godine.

Naime, na osnovu podnesenog Zahtjeva za status malog poljoprivrednika – Obrazac 1012 i Izjave o iznosu ostvarenog prihoda u prethodnoj godini, Poreska uprava donosi rješenje o poreskoj obavezi malog poljoprivrednika. Rok za uplatu poreske obaveze po ovom osnovu je 30. juni tekuće za prethodnu godinu.

Poreskom obvezniku koji ispunjava zakonom propisane uslove za plaćanje poreza na dohodak kao mali poljoprivrednik, a koji Poreskoj upravi ne podnese Obrazac 1012 do 28. februara tekuće za prethodnu godinu, porez na dohodak od poljoprivrede se utvrđuje podnošenjem Obrasca 1004 - Godišnja poreska prijave za porez na dohodak, a koji se Poreskoj upravi podnosi do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Poreska uprava Republike Srpske poziva poreske obveznike da poštuju zakonom propisane rokove, te da na vrijeme podnose poreske prijave, ali i da u zadatim rokovima plate zakonski propisane poreske obaveze i na taj način izbjegnu eventualne sankcije zbog propuštanja rokova, jer cilj Poreske uprave Republike Srpske nije kažnjavanje poreskih obveznika.

