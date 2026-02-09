Dodik: Naši neprijatelji sjede u Sarajevu

"Ljudi u Republici Srpskoj su još jednom rekli da su na braniku naše slobode, Republike i nezavisnosti. Čestitam svima koji su istrpili poniženja, imali vjeru i nisu odustali, oni koji su svo ovo vrijeme vjerovali u ovo što radimo. U naše politike prepoznatljive ne samo na lokalnom i republičkom nivou", rekao je Dodik.

On poručuje da politiku definišu kao igru, a svi znaju da igra može biti prljava. Sva prljavština koju smo gledali skoncentrisana je u Sarajevu u CIK-u kod zlobnih ljudi koji su mislili da se mogu igrati sa voljom naroda.

"Mislili su da je SNSD neka lovačka sekcija i da mogu da se obračunaju i da ćemo i mi pokleknuti i reći svega nam je dosta. Nije nam dosta, previše nam je malo Republike Srpske hoćemo je još više. Zato će naše političke akcije ići ka tome. Ubrzo ćemo predložiti NSRS da traži povrat svih prenesenih ovlašćenja iz Dejtona koje smo imali kao uslov za bilo kakav dalji razgovor o BiH. To znači da se vrati vojska, granička policija, da se ukinu Sud i Tužilaštvo BiH, da se vrati obavještajna služba, da se model fiskalnog sistema vrati u nadležnost Srpske. Da budžet Bih se kreira na bazi dotacija iz budžeta entiteta i da nema izvorne prihode kako je to i predviđeno Dejtonskim sporazumom. Ne tražimo ništa više od onoga što je predloženo Dejtonom", kaže Dodik i poručuje:

"Vjerovao sam da će ovaj trenutak doći i zato sam se bavio politikom na ovaj način svih ovih decenija. Borili smo se da udare primam ja, moji saradnici, ali nismo htjeli da to prenesemo na narod. Prije nekoliko mjeseci užasno su nam prijetili iz ratom iz FBiH. Bez obzira što ih ne smatram ozbiljnim, nego ih smatram neprijateljima, Republika Srpska ima prijatelje i neprijatelje. Naši prijatelji su Rusija, nova američka administracija, Izraela, Mađarske, Srbije, dijela Crne Gore, vjerujem i drugih demokratskih zemalja koji još pritisnuti briselskom globalističkom pričom pokušavaju da ostanu na staroj matrici. Mi hoćemo da kažemo da smo svjesni naših neprijatelja. Želim da ovaj narod ovdje zna da neprijateljima svakog dana moraš da naneseš neki gubitak jer ti je neprijatelj. Muslimansko Sarajevo je naš neprijatelj. To su pokazali na nizu mjesta gdje su mogli da nas satanizuju, da pričaju da smo genocidni, da nam uzmu vojsku. To rade neprijatelji. Dokaz neprijateljstva je činjenica da imate neizabranog stranca koji je donio odluku, a muslimani su to prihvatili rušeći vlastitu zemlju i Ustav".

On ističe da je BiH srušena, a da Srbi hoće samo dio koji nam pripada.

"Pravo naroda na samoopredjeljenje do samostalnosti je naš politički cilj. Vjerujemo da ukoliko dođe do vraćanja ovih nadležnosti Srpskoj spremni smo da ostanemo u dejtonskoj arhitekturi. U ovome danas nećemo ostati. Nekoliko frustriranih žena iz CIK-a da nam ovdje pravi dar-mar, nećemo to dozvoliti. Da nam neka Sena Uzunović presuđuje kako hoće jer nije ostvarila svoj ratni cilj. Ona je neprijatelj Republike Srpske i to treba da znaju Srbi. Opozicija je govorila da je suđenje meni privatni posao, a šta je bilo sa ovim čovjekom što ga presudiše (Miodrag Malić). Ja sam prihvatio sve to jer sam htio da očuvam mir i stabilnost", rekao je Dodik.

Poručuje da su svakodnevno pod pritiskom militantnih grupa iz FBiH. Policija Srpske bdije nad aktivnostima "spavača" da bi narod mirno spavao.

Moraćemo da stavimo na dnevni red sve naše suverenističke politike. Ustav je poremećen do mjere da više nijedan dijalog ne može to da sanira. Ako su muslimani u Sarajevu svjesni gdje sve ovo ide vratiće nam nadležnosti. Ako žele dalje da guraju, dobiće naše pravo na samoopredjeljenje. Nije nam problem da našim prijateljima na globalnom nivou da se radi o nastojanju muslimana iz Sarajeva da podrede hrišćane svojim ambicijama unitarističke BiH. Narod treba da radi svoj posao, mi ćemo raditi svoj. Dio smo naroda. Ponekad moramo da budemo više oprezni nego što je obični čovjek. I mi smo obični ljudi, ali nas je sudbina dovela na pozicije da vodimo narodnu i nacionalnu politiku".

Dodik je poručio da Srbima nema ovdje opstanka ako ostanu u ovoj morbidnoj atmosferi.

"Srbi ne smiju dočekati narednih 10 godina u BiH zato što islamski faktor preuzima Evropu. Sistemi vlasti u Evropi biće zavisni od islamskog faktora koji će podržati islamizaciju BiH. Predsjednik Tramp je neki dan poručio da je EU izgubljena. Zašto bi mi dali dio našeg suvereniteta za propale iluzije koje se guraju uzbrdo? Bavimo se ozbiljnom politikom šta god ko mislio. Naši neprijatelji sjede u Sarajevu u kancelarijama koje su lokalne i koje su strane. Jednog dana ćemo izaći sa imenima. Oni su udruženi zločinački poduhvat. Nema veze ko je na vlasti, sve je upereno protiv Srpske i svi se okupe ako treba napasti Srpsku. Samo ova naša jadna opozicija misli da podjela u Republici Srpskoj prenesena na BiH je uspješna politika. To je neuspješna politika. I danas ih pozivamo i molimo da obavimo strateški dijalog o poziciji Srpske u novim regionalnim i globalnim procesima koje se odvijaju i geopolitici koja se stvara. Pustite više nedorasle ljude kao što je Crnadak, oni traže dnevnu popularnost. Šta su napravili, šta su ostavili iza sebe? Republika Srpska mora biti vraćena sebi. Jedini način je da podrže SNSD i koaliciju. Koliko god smo loši, bolji smo od opozicije. Uporno to pokazujemo i u promišljanju i djelovanju. I u mitu, a naš mit je Republika Srpska".

"Nemamo težak zadatak. Razgovaraćemo sa svim Srbima koji rade u zajedničkim institucijama. Tražićemo da se dogovorimo o trenutku kada će napustiti zajedničke institucije. Obezbijedićemo novac da imaju plate kakve imaju u zajedničkim institucijama narednih godinu dana dok im ne napravimo organe koji će moći da prihvate njihovo dalje djelovanje", rekao je Dodik.