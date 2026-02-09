Logo
Oglasio se CIK BiH o izborima: Rok za žalbe 72 sata!

Izvor:

ATV

09.02.2026

13:17

Komentari:

0
Foto: ATV

Centralna izborna komisija BIH utvrdila je i objavila rezultate ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na kojima je pobijedio Siniša Karan, kandidat SNSD-a.

"Nakon utvrđivanja i objavljivanja rezultata ponovnih prijevremenih izbora Centralnoj izbornoj komisiji Bosne i Hercegovine može se podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasačkih listića u roku od 72 sata od dana utvrđivanja i objavljivanja rezultata ponovnih prijevremenih izbora, na način, u formi i pod uslovima kako je propisano odredbama člana 5.30 Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, kao i prigovor na tačnost objavljenih rezultata izbora", saopštili su iz CIK-a.

Odluka o utvrđivanju i objavljivanju rezultata ponovnih prijevremenih izbori za predsjednika Republike Srpske na 136 biračkih mjesta u 17 osnovnih izbornih jedinica objaviće se 09.02.2026. godine u 15:00 sati, na Internet stranici Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine www.izbori.ba , i smatraće se da je danom objavljivanja ista dostavljena svim učesnicima u izbornom procesu a protiv iste se putem Centralne izborne komisije BiH može podnijeti žalba Apelacionom odjelu Suda Bosne i Hercegovine u roku od dva dana od dana objavljivanja odluke.

Inače Siniša Karan, kandidat SNSD-a, novi je predsjednik Republike Srpske, a u odnosu na prijevremene izbore održane 23. novembra povećao je razliku u odnosu na svog protivkandidata Branka Blanušu.

Prema zvaničnim podacima CIK-a, Karan je osvojio 224.384 glasova dok je Blanuša osvojio 213.513 glasova. Dakle razlika je 10.871 glas.

