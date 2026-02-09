Dodik: Od opozicije se čulo ono što se rijetko viđa u politici, za poraz okrivili građane

Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da se od opozicije u Republici Srpskoj, nakon što je narod na izborima rekao svoje, čulo nešto što se rijetko viđa u politici - da su za njihov poraz krivi građani.

Dodik je istakao da je pred oktobarske izbore slika jasna, s jedne strane su SNSD i koalicioni partneri, odnosno ljudi koji ni pod sankcijama, ni pod pritiscima, ni pod otvorenim nasrtajima i prijetnjama iz Sarajeva, nisu dali ni promil Republike Srpske.

"Sve vrijeme smo čuvali mir, stabilnost i institucije, vodili Srpsku kroz teška vremena i otvarali joj vrata u međunarodnim odnosima, ne dozvoljavajući da se normalan život građana dovede u pitanje", naveo je Dodik.

Narod Republike Srpske je na izborima rekao svoje. A sinoć smo od opozicije čuli nešto što se rijetko viđa u politici - da su za njihov poraz krivi građani.



Pred oktobarske izbore slika je jasna. Sa jedne strane su SNSD i naši koalicioni partneri - ljudi koji ni pod sankcijama, ni… — Milorad Dodik (@MiloradDodik) February 9, 2026

Sa druge strane su, dodao je, oni koji, kad izgube, ne preispituju sebe, nego napadaju sopstveni narod.

Naveo je da su to oni koji su u stanju da sa Kristijanom Šmitom, Sarajevom i pojedinim ambasadama na papiru izgledaju kao "jači blok", ali im u stvarnosti nedostaje ono najvažnije - povjerenje ljudi u Republici Srpskoj.

Dodik je rekao da bi kroz sve ove godine volio da je preko puta imao ozbiljne ljude kojima je opšti interes bar ponekad iznad lične ambicije ili mržnje prema njemu jer bi tada mnoge teme i pritisci pred kojima se nalazila Republika Srpska bili lakši za nošenje.

"Da vam prevedem, gospodo iz opozicije, zašto gubite. Svaki pritisak koji je dolazio na Republiku Srpsku ja sam sa svojim saradnicima i prijateljima preuzimao na sebe. Nisam dao da teret padne na narod. A vi, kad vam narod ne da demokratsko povjerenje, frustraciju koristite da optužujete i klevećete upravo taj narod", napisao je Dodik na Iksu.

Zato, dodao je, ljudi biraju one koji stoje ispred njih, a ne one koji se iza njih kriju.

"Republika Srpska se brani radom, odgovornošću i poštovanjem svog naroda, a ne uvredama na njegov račun", zaključio je Dodik.