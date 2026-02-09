Zakazana sjednica Kolegijuma Narodne skupštine

Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić zakazao je za utorak, 10.2.2026. godine sjednicu Kolegijuma Narodne skupštine.

Sjednica je zakazana u 13 časova, a Kolegijum bi trebalo da utvrdi prijedlog dnevnog reda i termin održavanja 31. posebne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.