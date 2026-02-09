Kina predstavila futurističko oružje neviđene moći, pogledajte kako izgleda

Kina je predstavila planove za razvoj futurističkog svemirskog nosača aviona koji izgleda kao da je iz filmskog serijala „Ratovi zvijezda“, a koji bi mogao rasporediti gotovo 100 bespilotnih borbenih aviona i letjeti do ruba Zemljine atmosfere.

Nosač „Luannjao“ (Luanniao), kako ga Kinezi nazivaju, trebalo bi da bude dug 227 metara, širok 679 metara i da ima težinu pri polijetanju od oko 120.000 tona. Prema projekcijama, mogao bi postati operativan u narednih 20 do 30 godina.

Ratni brod, koji bi, ukoliko bude izgrađen, bio najveći na svijetu, dizajniran je za nošenje do 88 bespilotnih borbenih aviona „Sjuan Nu“ (Xuan Nu), prenosi „Dejli mejl“.

Ove letjelice, koje su još uvijek u konceptualnoj fazi, trebalo bi da budu projektovane kao visoko upravljivi „stelt“ avioni, sposobni za lansiranje hipersoničnih raketa.

Ipak, stručnjaci nisu sigurni da li je „Luannjao“ uopšte izvodljivo konstruisati, a dio njih smatra da je riječ o publicitetskom potezu s ciljem „podizanja morala kineske javnosti“.

Ukoliko bi ipak bio izgrađen, novi ratni brod bi, prema riječima Pitera Lejtona, odbrambenog stručnjaka i gostujućeg saradnika na australijskom Institutu „Grifit Azija“, „nadmašio gotovo sve što trenutno postoji“.

China's army has released a concept video of a futuristic space carrier that it says can deploy unmanned fighter jets capable of flying to the edge of the Earth’s atmosphere.



In images released by state media, the Luanniao flies above the Earth, firing weapons into space.



It… pic.twitter.com/tTrtkNwOQi — WarCabinet (@warcabinet_) February 3, 2026

Lejton je za „Telegraf“ izjavio da bi „Luannjao“ mogao letjeti izvan dometa projektila zemlja–vazduh i drugih borbenih aviona, dodajući da bi, uopšteno govoreći, bio i izvan domašaja vremenskih uslova, kao i većine odbrambenih sistema.

Hipotetički brod mogao bi se pozicionirati direktno iznad ciljeva, čime bi, kako se navodi, njihovo gađanje bilo znatno efikasnije.

„Luannjao“ je dio šireg kineskog projekta „Nantijanmen“, što u prevodu znači „Južna nebeska vrata“. Ovaj opsežni program, koji je razvila Kineska korporacija avio-industrije, ima za cilj unapređenje kineskih svemirskih i vazduhoplovnih sposobnosti.