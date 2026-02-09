Logo
Large banner

Kina predstavila futurističko oružje neviđene moći, pogledajte kako izgleda

Izvor:

Radio Sarajevo

09.02.2026

11:45

Komentari:

0
Кина представила футуристичко оружје невиђене моћи, погледајте како изгледа
Foto: Printscreen/X

Kina je predstavila planove za razvoj futurističkog svemirskog nosača aviona koji izgleda kao da je iz filmskog serijala „Ratovi zvijezda“, a koji bi mogao rasporediti gotovo 100 bespilotnih borbenih aviona i letjeti do ruba Zemljine atmosfere.

Nosač „Luannjao“ (Luanniao), kako ga Kinezi nazivaju, trebalo bi da bude dug 227 metara, širok 679 metara i da ima težinu pri polijetanju od oko 120.000 tona. Prema projekcijama, mogao bi postati operativan u narednih 20 do 30 godina.

Ratni brod, koji bi, ukoliko bude izgrađen, bio najveći na svijetu, dizajniran je za nošenje do 88 bespilotnih borbenih aviona „Sjuan Nu“ (Xuan Nu), prenosi „Dejli mejl“.

Policija

Region

Velika zapljena u autobusu iz BiH

Ove letjelice, koje su još uvijek u konceptualnoj fazi, trebalo bi da budu projektovane kao visoko upravljivi „stelt“ avioni, sposobni za lansiranje hipersoničnih raketa.

Ipak, stručnjaci nisu sigurni da li je „Luannjao“ uopšte izvodljivo konstruisati, a dio njih smatra da je riječ o publicitetskom potezu s ciljem „podizanja morala kineske javnosti“.

Ukoliko bi ipak bio izgrađen, novi ratni brod bi, prema riječima Pitera Lejtona, odbrambenog stručnjaka i gostujućeg saradnika na australijskom Institutu „Grifit Azija“, „nadmašio gotovo sve što trenutno postoji“.

Lejton je za „Telegraf“ izjavio da bi „Luannjao“ mogao letjeti izvan dometa projektila zemlja–vazduh i drugih borbenih aviona, dodajući da bi, uopšteno govoreći, bio i izvan domašaja vremenskih uslova, kao i većine odbrambenih sistema.

Hipotetički brod mogao bi se pozicionirati direktno iznad ciljeva, čime bi, kako se navodi, njihovo gađanje bilo znatno efikasnije.

„Luannjao“ je dio šireg kineskog projekta „Nantijanmen“, što u prevodu znači „Južna nebeska vrata“. Ovaj opsežni program, koji je razvila Kineska korporacija avio-industrije, ima za cilj unapređenje kineskih svemirskih i vazduhoplovnih sposobnosti.

Podijeli:

Tagovi:

Oružje

Kina

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Зеленски "сатјеран у ћошак"

Svijet

Zelenski "satjeran u ćošak"

55 min

0
Колико кошта квадрат стана у Бањалуци?

Banja Luka

Koliko košta kvadrat stana u Banjaluci?

1 h

0
Орбан: Одбио сам Клинтонов позив 1999. године да Мађарска нападне Србију

Svijet

Orban: Odbio sam Klintonov poziv 1999. godine da Mađarska napadne Srbiju

1 h

0
Опирао се хапшењу, повриједио два полицајца

Hronika

Opirao se hapšenju, povrijedio dva policajca

1 h

0

Više iz rubrike

Зеленски "сатјеран у ћошак"

Svijet

Zelenski "satjeran u ćošak"

55 min

0
Орбан: Одбио сам Клинтонов позив 1999. године да Мађарска нападне Србију

Svijet

Orban: Odbio sam Klintonov poziv 1999. godine da Mađarska napadne Srbiju

1 h

0
Покренута највећа нуклеарна електрана на свијету

Svijet

Pokrenuta najveća nuklearna elektrana na svijetu

2 h

0
stan

Svijet

Zaokret u Njemačkoj: Novi zakon donosi velike promjene za podstanare

2 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

38

Sve više dokaza da HPV utiče i na muško reproduktivno zdravlje

12

37

Zaharova: Zapad neće da otkrije pravo lice kijevskog fašizma

12

18

Talas ekstremne hladnoće zahvatio Evropu

12

07

Zašto na grobu Nebojše Glogovca nije smio da stoji krst?

12

01

Genijalno takmičenje: Odbacite pušenje i osvojite skoro 800 KM

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner