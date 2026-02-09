Vulić: SNSD pobjeđuje i gradi, a opozicija bez plana i rezultata vječiti gubitnik

Potpredsjednik SNSD-a Sanja Vulić izjavila je da SNSD pobjeđuje i gradi, a opozicija ostaje zarobljena u kritikama bez plana i rezultata.

Vulićeva je istakla da su rezultati jučerašnjih ponovljenih izbora za predsjednika Republike Srpske dokazali da SNSD ima najjaču infrastrukturu i najsigurnije vođstvo.

- Ovo je još jedna potvrda da snagu ne čine parole, već ljudi, organizacija i jasna vizija - rekla je Vulićeva koja je šef Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH.

Ona je zahvalila svim mjesnim, opštinskim i gradskim odborima SNSD-a.

Kandidat SNSD-a Siniša Karan, nakon ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske, osvojio je 224.384 glasova ili 50,54 odsto, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 213.513 ili 48,09 odsto, preliminarni su rezultati Centralne izborne komisije /CIK/ BiH nakon obrađenih 100 odsto biračkih mjesta.