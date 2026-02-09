Tužilaštvo traži kaznu od 45 godina zatvora za Hašima Tačija

Međunarodni tužioci za ratne zločine saopštili su da je bivši predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači kontrolisao gerilce kosovske Albance i da bi trebalo da bude osuđen za ratne zločine uz izrečenu kaznu od 45 godina zatvora.

"Optuženi su počinili zločine protiv svojih navodnih protivnika kako bi preuzeli kontrolu na Kosovu i Metohiji", rekla je tužitelj Kimberli Vest sudu u Hagu.

Ona je navela da je 1998. i 1999. godine više od 100 političkih protivnika i navodnih saradnika sa srpskim snagama bezbjednosti ubijeno, a stotine zlostavljano u oko 50 logora koje je vodila teroristička OVK.

"Ovaj slučaj se odnosi na cilj četvorice optuženih da steknu i ostvare kontrolu na teritoriji Kosova i Metohije", rekla je Vestova pred kraj gotovo trogodišnjeg suđenja pred Specijalnim vijećima za ratne zločine na Kosovu u Hagu.

Tači i još trojica bivših komandanata terorističke OVK optuženi su za progon, ubistva, mučenje i prisilne nestanke ljudi 1998. i 1999. godine.

Tači /57/, koji je bio premijer, ministar spoljnih poslova i predsjednik samoproglašenog Kosova između 2008. i 2020. godine, i njegovi saoptuženi poriču sve optužbe.

Advokati Tačija, za koje se očekuje da će dati svoje završne riječi u srijedu, 11. februara, ranije su tvrdili da Tači nije imao stvarnu vlast nad terorističkom OVK i njenim vojnim komandantima.

Tužioci kažu da su Tači i drugi lideri terorističke OVK vodili nasilnu kampanju usmjerenu na političke protivnike, kao i na manjinske etničke Srbe i Rome, kako bi stekli potpunu kontrolu nad teritorijom Kosova i Metohije.

Specijalizovana vijeća Kosova, u kojima rade međunarodne sudije i advokati, osnovana su 2015. godine radi rješavanja slučajeva ratnih zločina koje su počinili bivši gerilci terorističke OVK.