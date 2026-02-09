Logo
Tužilaštvo traži kaznu od 45 godina zatvora za Hašima Tačija

Тужилаштво тражи казну од 45 година затвора за Хашима Тачија

Međunarodni tužioci za ratne zločine saopštili su da je bivši predsjednik samoproglašenog Kosova Hašim Tači kontrolisao gerilce kosovske Albance i da bi trebalo da bude osuđen za ratne zločine uz izrečenu kaznu od 45 godina zatvora.

"Optuženi su počinili zločine protiv svojih navodnih protivnika kako bi preuzeli kontrolu na Kosovu i Metohiji", rekla je tužitelj Kimberli Vest sudu u Hagu.

Ona je navela da je 1998. i 1999. godine više od 100 političkih protivnika i navodnih saradnika sa srpskim snagama bezbjednosti ubijeno, a stotine zlostavljano u oko 50 logora koje je vodila teroristička OVK.

"Ovaj slučaj se odnosi na cilj četvorice optuženih da steknu i ostvare kontrolu na teritoriji Kosova i Metohije", rekla je Vestova pred kraj gotovo trogodišnjeg suđenja pred Specijalnim vijećima za ratne zločine na Kosovu u Hagu.

Tači i još trojica bivših komandanata terorističke OVK optuženi su za progon, ubistva, mučenje i prisilne nestanke ljudi 1998. i 1999. godine.

Tači /57/, koji je bio premijer, ministar spoljnih poslova i predsjednik samoproglašenog Kosova između 2008. i 2020. godine, i njegovi saoptuženi poriču sve optužbe.

Advokati Tačija, za koje se očekuje da će dati svoje završne riječi u srijedu, 11. februara, ranije su tvrdili da Tači nije imao stvarnu vlast nad terorističkom OVK i njenim vojnim komandantima.

Tužioci kažu da su Tači i drugi lideri terorističke OVK vodili nasilnu kampanju usmjerenu na političke protivnike, kao i na manjinske etničke Srbe i Rome, kako bi stekli potpunu kontrolu nad teritorijom Kosova i Metohije.

Specijalizovana vijeća Kosova, u kojima rade međunarodne sudije i advokati, osnovana su 2015. godine radi rješavanja slučajeva ratnih zločina koje su počinili bivši gerilci terorističke OVK.

Hašim Tači

