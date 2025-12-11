Tačiju produžen pritvor

Specijalni sud u Hagu produžio je za još dva mjeseca pritvor jednom od vođa terorističke OVK Hašimu Tačiju, koji je zajedno sa Jakupom Krasnićijem, Redžepom Seljimijem i Kadrijem Veseljijem optužen za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti na Kosovu i Metohiji 1998. i 1999. godine.

Tačiju je pritvor produžen nakon što je sudsko vijeće utvrdilo da postoji rizik da će ometati postupak i počiniti druga krivična djela.

Sudsko vijeće je ranije odredilo 19. januar naredne godine kao rok za tužilaštvo i odbranu za podnošenje završnih podnesaka.

Završne riječi planirane su od 9. do 13. februara, čime će biti okončan javni dio suđenja. Nakon toga, vijeće će zatvoriti sudski postupak, a presuda mora biti izrečena u roku od 90 dana.

Sudski proces protiv četvorice bivših komandanata terorističke OVK počeo je 2023. godine, tri godine nakon njihovog hapšenja i prebacivanja u pritvor Specijalizovanih vijeća u Hagu.

Oni su optuženi za progon na političkoj i etničkoj osnovi, zatvaranje, nezakonito hapšenje i pritvaranje, druge nehumane postupke, okrutno postupanje, prisilni nestanak, mučenje i ubistva.

Zločini su počinjeni od marta 1998. do septembra 1999. godine na Kosovu i Metohiji, kao i u Kukešu i Cahanu na sjeveru Albanije.