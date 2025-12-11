Sreća u nesreći: Djevojčica čudom preživjela pad sa zgrade!

Šesnaestogodišnja djevojčica povrijeđena je danas popodne u Rakovici nakon što je, prema nezvaničnim navodima, pala sa trećeg sprata stambene zgrade.

Kako navode uznemirene komšije, djevojka je zadobila otvoreni prelom desne ruke, a u toku su detaljne provjere kako bi se utvrdilo da li je došlo do povreda kičme.

Iako je pad sa te visine nosio rizik od najtežih posljedica, djevojka je ostala svjesna do dolaska Hitne pomoći i u takvom je stanju prevezena u Urgentni centar, što ljekari i očevici nazivaju pravim čudom.

Mogući motivi i istraga

Dok policija utvrđuje zvanične okolnosti događaja, komšije navode da je pad možda povezan sa strahom od školskih sankcija.

Pojavila se informacija da je djevojka možda pokušala da izbjegne posljedice nakon bježanja sa časa, te da je to bio neposredan razlog zbog kojeg je bila u stanju uznemirenosti.

Opis djevojčice od strane komšija

Ipak, komšije djevojku opisuju kao "divno dijete", a njenu majku kao "divnu osobu".

Očevici su potvrdili da su građani odmah pozvali Hitnu pomoć čim su primijetili incident.

Djevojka je na zbrinjavanju u Urgentnom centru, a policija je na terenu kako bi rasvijetlila sve detalje i motive ove nesreće, prenosi Telegraf.