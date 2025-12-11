"Zvijer sa istoka donosi snijeg i pad temperature": Meteorolog otkrio kakvo vrijeme će biti do Nove godine

Meteorolog Ivan Ristić u novoj vremenskoj prognozi na svom "Fejsbuk" nalogu najavljuje da postoji velika mogućnost da snijeg pada u Srbiji za Novu godinu, čak i u nižim predjelima. Značajnija promjena vremena očekuje se krajem decembra.

"Odlika prve dekade decembra će biti vraćanje u jesenje vrijeme Polarni vrtlog u stratosferi, koji se pokazao kao dobar indikator prognoze za zimu, okreće svoju dolinu ka Severnoj Americi i tamo će doći do zahlađenja. Započeće intenzivno jačanje zapadnih vjetrova koji će početkom decembra donijeti Evropi promenu vremena, odnosno osjetno otopljenje.

U jutarnjim satima će biti hladno, temperatura će se kretati od 0 do 5 stepeni. Očekuje se mraz i magla, a prelazak u zimski mod se očekuje trenutno 24. decembra", započeo je Ristić.

Kada će padati snijeg?

Prema prognozi Ristića, sneg bi mogao da pada u drugoj polovini decembra. Očekuje se i pad temperature.

"Tada ulazimo u tranzicionu fazu kada se očekuje da dođe do postepenog pada temperature, povremenih padavina u vidu kiše, a ne može se isključiti ni snijeg. Druga dekada decembra će biti prelazna iz blage u poznu jesen.

Temperatura će biti u postepenom padu, biće povremeno kiše, moguća je i susnežica. Dnevna maksimalna temperatura vazduha će biti između 5 i 10 stepeni, a jutarnja od 0 do 5 stepeni.

Biće puno više oblaka. Takvo vrijeme će se zadržati do oko 20. decembra, a ulazak u najhladniji dio mjeseca usloviće prodor hladnog vazduha iz Rusije, Sibira, čak i sa Arktika, koji će stići do Njemačke, Češke i Austrije, proći će kroz 'bečka vrata' i doći do nas donoseći osjetniji pad temperature i ledene dane", nastavlja Ristić.

Šta je "zvijer sa istoka"?

Ristić pojašnjava pojam koji su osmislili evropski meteorolozi. Objasnio je da ova pojava stiže do nas na samom kraju decembra.

"Ovo jače zahlađenje i uslovi za 'zver sa istoka' stižu u trećoj dekadi decembra kada se očekuje jači prodor hladnog vazduha iz sjeveroistoka ili sjevera Evrope. Kišu će zamijeniti snijeg i doći će do osjetnijeg pada temperature.

Velike su šanse za ledene dane. Oko 25. decembra temperatura će biti od -2 do 3 stepena, dok će jutarnja biti između -7 i -2 stepena. Očekuje se snežni pokrivač i u nižim predjelima i velike su šanse da se Srbija zabijeli za Novu godinu uz pahulje širom zemlje", zaključio je Ristić.

Sličnu vremensku prognozu objavio je danas i meteorolog-amater Marko Čubrilo. On najavljuje mogućnost sniježnih padavina za Novu godinu.

(Mondo)