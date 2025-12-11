Četiri znaka koja se uvijek zaljubljuju u ljude koje ne mogu imati

Za neke ljude, ljubav je igra sigurnosti. Za druge, to je čežnja, san i unutrašnji svijet pun neizrečenih stvari. Postoje horoskopski znaci koji se iznova i iznova nalaze u istom obrascu: zaljubljuju se u ljude koji su emocionalno nedostupni, udaljeni, zauzeti ili jednostavno nedostižni.

To ne znači da ne znaju šta žele. Naprotiv - osjećaju toliko duboko da obična, jednostavna ljubav često ne dotiče ono što traže. Teže nečemu jačem, izazovnijem, uzvišenijem... a ponekad i nemogućem.

Riba

Ribe su vječiti sanjari. Njihova mašta i emocije ih često vode ka ljudima koje idealizuju, čak i kada je jasno da ta osoba ne može biti njihova. Zaljubljuju se u priču, osjećaj, pogled koji je trajao dvije sekunde, nešto što su osjetile, a što drugi možda neće ni primjetiti. Njihova ljubav može biti čista, ali često jednostrano bolna.

Škorpija

Škorpije ne vole površne veze.

Privlače ih ljudi koji nose misteriju, dubinu, pa čak i emocionalne barijere. I to je ono što ih često dovodi do partnera koji nisu spremni za vezu, koji kriju svoja osjećanja ili ne žele da budu ranjivi. Škorpija tada ne odustaje - jer što je teže, to ga više privlači. A kada shvati da je to nemoguće - povlači se ranjen, ali nikada ravnodušan.

Vodolija

Vodolije nisu klasični romantičari, ali ih privlače priče koje nisu jednostavne. Često se zaljubljuju u nekoga ko nije spreman za vezu, ko živi daleko, ko emotivno lebdi. Možda zato što su i sami takvi. Za njih ljubav nije predvidljiva - i zbog toga se često zapliću u veze koje ne mogu da funkcionišu, ali ih ne puštaju lako.

Rak

Rakovi traže duboku vezu, ali često zaboravljaju da postave granice. Zaljubljuju se u ljude koje žele da spasu, promjene ili izleče. Privlače ih ranjeni, udaljeni ili zauzeti - jer u njima vide nešto što drugi ne vide. I zato se ponovo povezuju sa onima koji ne mogu da ostanu, i ostaju sa čežnjom.

