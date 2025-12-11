Logo
Četiri znaka koja se uvijek zaljubljuju u ljude koje ne mogu imati

Izvor:

Indeks

11.12.2025

16:28

Четири знака која се увијек заљубљују у људе које не могу имати
Foto: Unsplash/Daniel Carmona

Za neke ljude, ljubav je igra sigurnosti. Za druge, to je čežnja, san i unutrašnji svijet pun neizrečenih stvari. Postoje horoskopski znaci koji se iznova i iznova nalaze u istom obrascu: zaljubljuju se u ljude koji su emocionalno nedostupni, udaljeni, zauzeti ili jednostavno nedostižni.

To ne znači da ne znaju šta žele. Naprotiv - osjećaju toliko duboko da obična, jednostavna ljubav često ne dotiče ono što traže. Teže nečemu jačem, izazovnijem, uzvišenijem... a ponekad i nemogućem.

Riba

Ribe su vječiti sanjari. Njihova mašta i emocije ih često vode ka ljudima koje idealizuju, čak i kada je jasno da ta osoba ne može biti njihova. Zaljubljuju se u priču, osjećaj, pogled koji je trajao dvije sekunde, nešto što su osjetile, a što drugi možda neće ni primjetiti. Njihova ljubav može biti čista, ali često jednostrano bolna.

Škorpija

Škorpije ne vole površne veze.

Вјера црква кадионица свештеник

Društvo

Ponudio svešteniku siću jer nije imao više: Njegova reakcija ga ostavila bez teksta, nije mogao da vjeruje

Privlače ih ljudi koji nose misteriju, dubinu, pa čak i emocionalne barijere. I to je ono što ih često dovodi do partnera koji nisu spremni za vezu, koji kriju svoja osjećanja ili ne žele da budu ranjivi. Škorpija tada ne odustaje - jer što je teže, to ga više privlači. A kada shvati da je to nemoguće - povlači se ranjen, ali nikada ravnodušan.

Vodolija

Vodolije nisu klasični romantičari, ali ih privlače priče koje nisu jednostavne. Često se zaljubljuju u nekoga ko nije spreman za vezu, ko živi daleko, ko emotivno lebdi. Možda zato što su i sami takvi. Za njih ljubav nije predvidljiva - i zbog toga se često zapliću u veze koje ne mogu da funkcionišu, ali ih ne puštaju lako.

Rak

Rakovi traže duboku vezu, ali često zaboravljaju da postave granice. Zaljubljuju se u ljude koje žele da spasu, promjene ili izleče. Privlače ih ranjeni, udaljeni ili zauzeti - jer u njima vide nešto što drugi ne vide. I zato se ponovo povezuju sa onima koji ne mogu da ostanu, i ostaju sa čežnjom.

(indeks)

