Najavljene dobre vijesti za penzionere, prije svega one s najnižom penzijom

Najvažnije je da penzioneri u narednoj godini osjete značajno povećanje penzija, posebno oni s najnižim primanjima – poručio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić u intervjuu za Fenu.

Ministar je rekao da je u tekućoj godini realizovan veliki broj projekata, ali da je važno istaknuti da su prvi put u budžet uvedene stavke koje su omogućile finansiranje svih pružalaca socijalnih usluga.

“Uveli smo novu praksu kada je riječ o socijalnoj zaštiti, a to je finansiranje određenih projekata na nivou cijele Federacije BiH”, rekao je.

Govoreći o zakonima, Delić je rekao da se nada da će do kraja godine biti usvojeni zakon o posredovanju u zapošljavanju i zakon o zapošljavanju stranaca, koji reguliraju tržište rada i trebaju obezbijediti stabilno i sigurno tržište, povećati broj zaposlenih i garantovati stabilnije punjenje penzijsko-invalidskog sistema.

Ministar je podsjetio da je povećanjem minimalne plate naknada za roditelje-njegovatelje porasla sa 619 na 1.000 KM, a d‌ječiji dodatak sa 117 na 190 KM.

“To je doprinijelo širenju obuhvata novih korisnika i broj novih korisnika je s decembrom narastao na skoro 20.000 d‌jece”, rekao je.

Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju

“Ono što je trenutno najaktuelnije jeste zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju”, rekao je Delić.

Ministarstvo je, kako je naveo, završilo svoje obaveze, a ostaje da se pronađe finansijska konstrukcija kako bi zakon bio na sjednici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta 29. decembra.

“Penzioneri će u narednoj godini imati povećanje penzija, prije svega oni koji primaju najnižu penziju”, naglasio je.

Dodao je da je riječ o jednom od najobimnijih i finansijski najtežih zakona na nivou Federacije BiH.

“Nije jednostavno promijeniti bilo šta, a očekivati da će se nešto samo po sebi desiti. Radimo skoro svaki dan intenzivne projekcije, jer taj zakon “mnogo košta”, rekao je.