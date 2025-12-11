Logo
Large banner

Najavljene dobre vijesti za penzionere, prije svega one s najnižom penzijom

Izvor:

Fena

11.12.2025

16:10

Komentari:

0
Најављене добре вијести за пензионере, прије свега оне с најнижом пензијом
Foto: ATV

Najvažnije je da penzioneri u narednoj godini osjete značajno povećanje penzija, posebno oni s najnižim primanjima – poručio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić u intervjuu za Fenu.

Ministar je rekao da je u tekućoj godini realizovan veliki broj projekata, ali da je važno istaknuti da su prvi put u budžet uvedene stavke koje su omogućile finansiranje svih pružalaca socijalnih usluga.

“Uveli smo novu praksu kada je riječ o socijalnoj zaštiti, a to je finansiranje određenih projekata na nivou cijele Federacije BiH”, rekao je.

Pasoš-BiH-280825

BiH

BiH dobila 508 novih državljana

Govoreći o zakonima, Delić je rekao da se nada da će do kraja godine biti usvojeni zakon o posredovanju u zapošljavanju i zakon o zapošljavanju stranaca, koji reguliraju tržište rada i trebaju obezbijediti stabilno i sigurno tržište, povećati broj zaposlenih i garantovati stabilnije punjenje penzijsko-invalidskog sistema.

Ministar je podsjetio da je povećanjem minimalne plate naknada za roditelje-njegovatelje porasla sa 619 na 1.000 KM, a d‌ječiji dodatak sa 117 na 190 KM.

“To je doprinijelo širenju obuhvata novih korisnika i broj novih korisnika je s decembrom narastao na skoro 20.000 d‌jece”, rekao je.

Zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju

“Ono što je trenutno najaktuelnije jeste zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju”, rekao je Delić.

Ministarstvo je, kako je naveo, završilo svoje obaveze, a ostaje da se pronađe finansijska konstrukcija kako bi zakon bio na sjednici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta 29. decembra.

Драшко Станивуковић-27112025

Banja Luka

"Drž'te lopova": Stanivuković dodijelio tender Jariću i rođaku, iako je postojala niža ponuda

“Penzioneri će u narednoj godini imati povećanje penzija, prije svega oni koji primaju najnižu penziju”, naglasio je.

Dodao je da je riječ o jednom od najobimnijih i finansijski najtežih zakona na nivou Federacije BiH.

“Nije jednostavno promijeniti bilo šta, a očekivati da će se nešto samo po sebi desiti. Radimo skoro svaki dan intenzivne projekcije, jer taj zakon “mnogo košta”, rekao je.

Podijeli:

Tagovi:

Penzioneri

povećanje

Plata

Komentari (0)
Large banner

Više iz rubrike

Понудио свештенику сићу јер није имао више: Његова реакција га оставила без текста, није могао да вјерује

Društvo

Ponudio svešteniku siću jer nije imao više: Njegova reakcija ga ostavila bez teksta, nije mogao da vjeruje

1 h

0
''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске

Društvo

''Dobro zdrmalo'': Zemljotres pogodio jug Republike Srpske

3 h

0
Влада Републике Српске

Društvo

Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

3 h

0
Сутра облачно, магловито и хладније

Društvo

Sutra oblačno, maglovito i hladnije

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

47

Rusija potvrdila: To su legitimne mete za našu vojsku

17

33

Avionska nesreća u Crnoj Gori: Pilot poginuo u padu jedrilice

17

30

Sreća u nesreći: Djevojčica čudom preživjela pad sa zgrade!

17

17

Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

17

11

Milioni ljudi ostalo bez struje u Sao Paolu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner