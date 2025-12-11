Najavljene dobre vijesti za penzionere, prije svega one s najnižom penzijom

Izvor:
Fena
11.12.2025
16:10
Komentari:0
Najvažnije je da penzioneri u narednoj godini osjete značajno povećanje penzija, posebno oni s najnižim primanjima – poručio je federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić u intervjuu za Fenu.
Ministar je rekao da je u tekućoj godini realizovan veliki broj projekata, ali da je važno istaknuti da su prvi put u budžet uvedene stavke koje su omogućile finansiranje svih pružalaca socijalnih usluga.
“Uveli smo novu praksu kada je riječ o socijalnoj zaštiti, a to je finansiranje određenih projekata na nivou cijele Federacije BiH”, rekao je.
Govoreći o zakonima, Delić je rekao da se nada da će do kraja godine biti usvojeni zakon o posredovanju u zapošljavanju i zakon o zapošljavanju stranaca, koji reguliraju tržište rada i trebaju obezbijediti stabilno i sigurno tržište, povećati broj zaposlenih i garantovati stabilnije punjenje penzijsko-invalidskog sistema.
Ministar je podsjetio da je povećanjem minimalne plate naknada za roditelje-njegovatelje porasla sa 619 na 1.000 KM, a dječiji dodatak sa 117 na 190 KM.
“To je doprinijelo širenju obuhvata novih korisnika i broj novih korisnika je s decembrom narastao na skoro 20.000 djece”, rekao je.
“Ono što je trenutno najaktuelnije jeste zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju”, rekao je Delić.
Ministarstvo je, kako je naveo, završilo svoje obaveze, a ostaje da se pronađe finansijska konstrukcija kako bi zakon bio na sjednici Zastupničkog doma Federalnog parlamenta 29. decembra.
“Penzioneri će u narednoj godini imati povećanje penzija, prije svega oni koji primaju najnižu penziju”, naglasio je.
Dodao je da je riječ o jednom od najobimnijih i finansijski najtežih zakona na nivou Federacije BiH.
“Nije jednostavno promijeniti bilo šta, a očekivati da će se nešto samo po sebi desiti. Radimo skoro svaki dan intenzivne projekcije, jer taj zakon “mnogo košta”, rekao je.
