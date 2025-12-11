''Dobro zdrmalo'': Zemljotres pogodio jug Republike Srpske

Autor:Stevan Lulić
11.12.2025
14:23
Komentari:0
Jug Republike Srpske danas, 11. decembra, u 14:15 sati pogodio je zemljotres koji je uznemirio pojedine stanovnike.
Potres je, prema podacima sajta EMSC, bio jačine 3,2 stepena po Rihterovoj skali.
Epicentar je zabilježen osam kilometara sjeveroistočno od Ljubinja na dubini od pet kilometara.
Kako javljaju pojedini građani, potres je dobro prodrmao ovaj region.
"Aladinići (Stolac), dobro zdrmalo", napisao je jedan mještanin.
"Pojak", napisao je drugi građanin.
Zemljotres se, kažu građani, osjetio i u Trebinju, ali i u Dubrovniku u Hrvatskoj.
