Logo
Large banner

''Dobro zdrmalo'': Zemljotres pogodio jug Republike Srpske

Autor:

Stevan Lulić

11.12.2025

14:23

Komentari:

0
''Добро здрмало'': Земљотрес погодио југ Републике Српске
Foto: Printskrin/Jutjub

Jug Republike Srpske danas, 11. decembra, u 14:15 sati pogodio je zemljotres koji je uznemirio pojedine stanovnike.

Potres je, prema podacima sajta EMSC, bio jačine 3,2 stepena po Rihterovoj skali.

Влада Републике Српске

Društvo

Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

Epicentar je zabilježen osam kilometara sjeveroistočno od Ljubinja na dubini od pet kilometara.

Kako javljaju pojedini građani, potres je dobro prodrmao ovaj region.

"Aladinići (Stolac), dobro zdrmalo", napisao je jedan mještanin.

"Pojak", napisao je drugi građanin.

vatromet pirotehnika ватромет пиротехника пиксабеј

Republika Srpska

Apel iz MUP-a Srpske: Oprezno sa upotrebom pirotehnike

Zemljotres se, kažu građani, osjetio i u Trebinju, ali i u Dubrovniku u Hrvatskoj.

Podijeli:

Tagovi:

Zemljotres

potres

Ljubinje

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Вода ријека

Region

Preminule još dvije žene u prevrtanju čamca u Slavonskom Brodu

3 h

0
Виктор Орбан

Svijet

Orban: Evropa u dubokoj krizi civilizacije

3 h

0
Пала бугарска влада

Svijet

Pala bugarska vlada

3 h

0
Спавање дјевојка сан кревет

Zdravlje

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

3 h

0

Više iz rubrike

Влада Републике Српске

Društvo

Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

3 h

0
Сутра облачно, магловито и хладније

Društvo

Sutra oblačno, maglovito i hladnije

4 h

0
Компанија из БиХ наградила све раднике са по 1.000 КМ

Društvo

Kompanija iz BiH nagradila sve radnike sa po 1.000 KM

5 h

0
Какво нас вријеме очекује за викенд?

Društvo

Kakvo nas vrijeme očekuje za vikend?

6 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

47

Rusija potvrdila: To su legitimne mete za našu vojsku

17

33

Avionska nesreća u Crnoj Gori: Pilot poginuo u padu jedrilice

17

30

Sreća u nesreći: Djevojčica čudom preživjela pad sa zgrade!

17

17

Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

17

11

Milioni ljudi ostalo bez struje u Sao Paolu

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner