''Dobro zdrmalo'': Zemljotres pogodio jug Republike Srpske

Jug Republike Srpske danas, 11. decembra, u 14:15 sati pogodio je zemljotres koji je uznemirio pojedine stanovnike.

Potres je, prema podacima sajta EMSC, bio jačine 3,2 stepena po Rihterovoj skali.

Društvo Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

Epicentar je zabilježen osam kilometara sjeveroistočno od Ljubinja na dubini od pet kilometara.

Kako javljaju pojedini građani, potres je dobro prodrmao ovaj region.

"Aladinići (Stolac), dobro zdrmalo", napisao je jedan mještanin.

"Pojak", napisao je drugi građanin.

Republika Srpska Apel iz MUP-a Srpske: Oprezno sa upotrebom pirotehnike

Zemljotres se, kažu građani, osjetio i u Trebinju, ali i u Dubrovniku u Hrvatskoj.