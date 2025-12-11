Logo
Large banner

Orban: Evropa u dubokoj krizi civilizacije

Izvor:

Sputnjik

11.12.2025

14:15

Komentari:

0
Виктор Орбан
Foto: Tanjug/AP

Premijer Mađarske Viktor Orban istakao je značaj nove strategije nacionalne bezbjednosti SAD, u kojoj se, između ostalog, dosta pažnje posvećuje kritici Evrope.

„Ovo je najvažniji i najzanimljiviji dokument posljednjih godina. U njemu se o Briselu govori isto onako kako su administracija Bajdena i sam Brisel ranije govorili o nama“, napisao je Orban na društvenim mrežama.

Prema njegovim riječima, u SAD su shvatili da se Evropa nalazi u „krizi civilizacije“ i da su demokratija i slobodno tržište u ovoj krizi sada pod prijetnjom.

Bugarska zastava

Svijet

Pala bugarska vlada

Mađarski premijer naglasio je da se Mađarska protiv te krize bori već 15 godina i dodao: „Konačno nismo sami!“

On je takođe ukazao da u SAD sada vide da Evropa i Rusija treba da unaprede odnose na strateškom nivou.

Ranije je američka administracija objavila novu strategiju nacionalne bezbjednosti zemlje. U dokumentu je, između ostalog, navedeno da „jedan od prioriteta evropske politike treba da bude obezbeđivanje samostalnosti Evrope, koja djeluje kao organizovana grupa suvjerenih država, uključujući i preuzimanje glavne odgovornosti za sopstvenu odbranu, nad kojom ne treba da dominira nijedan protivnik“, piše Sputnjik.

Podijeli:

Tag:

Viktor Orban

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Пала бугарска влада

Svijet

Pala bugarska vlada

3 h

0
Спавање дјевојка сан кревет

Zdravlje

Mozak u "crvenoj zoni": Ako vas budi i najmanji zvuk, to je ozbiljan signal

3 h

0
Влада Републике Српске

Društvo

Sjajne vijesti za demobilisane borce u Republici Srpskoj

3 h

0
Оптужени за убиство Чарлија Кирка данас пред судом

Svijet

Optuženi za ubistvo Čarlija Kirka danas pred sudom

3 h

0

Više iz rubrike

Пала бугарска влада

Svijet

Pala bugarska vlada

3 h

0
Оптужени за убиство Чарлија Кирка данас пред судом

Svijet

Optuženi za ubistvo Čarlija Kirka danas pred sudom

3 h

0
Отац и кћерка погинули током лабораторијског тестирања

Svijet

Otac i kćerka poginuli tokom laboratorijskog testiranja

4 h

0
Снажан земљотрес погодио Кину

Svijet

Snažan zemljotres pogodio Kinu

4 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

17

54

Plenković položio kamen temeljac za studentsko-kulturni centar na Petrićevcu

17

47

Rusija potvrdila: To su legitimne mete za našu vojsku

17

33

Avionska nesreća u Crnoj Gori: Pilot poginuo u padu jedrilice

17

30

Sreća u nesreći: Djevojčica čudom preživjela pad sa zgrade!

17

17

Uhapšen pucač iz Obrenovca: Sam se predao policiji, iza rešetaka i poznati ekstremista

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner