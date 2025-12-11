Orban: Evropa u dubokoj krizi civilizacije

„Ovo je najvažniji i najzanimljiviji dokument posljednjih godina. U njemu se o Briselu govori isto onako kako su administracija Bajdena i sam Brisel ranije govorili o nama“, napisao je Orban na društvenim mrežama.

Prema njegovim riječima, u SAD su shvatili da se Evropa nalazi u „krizi civilizacije“ i da su demokratija i slobodno tržište u ovoj krizi sada pod prijetnjom.

Mađarski premijer naglasio je da se Mađarska protiv te krize bori već 15 godina i dodao: „Konačno nismo sami!“

On je takođe ukazao da u SAD sada vide da Evropa i Rusija treba da unaprede odnose na strateškom nivou.

Ranije je američka administracija objavila novu strategiju nacionalne bezbjednosti zemlje. U dokumentu je, između ostalog, navedeno da „jedan od prioriteta evropske politike treba da bude obezbeđivanje samostalnosti Evrope, koja djeluje kao organizovana grupa suvjerenih država, uključujući i preuzimanje glavne odgovornosti za sopstvenu odbranu, nad kojom ne treba da dominira nijedan protivnik“, piše Sputnjik.