Snažan zemljotres pogodio Kinu

Izvor:

Tanjug

11.12.2025

13:52

Снажан земљотрес погодио Кину
Foto: Pixabay

Kinu je danas pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na dubini od 35 kilometara i udaljenosti od 346 kilometara od grada Nagčua.

Region

Skočio u ledenu Savu i spašavao migrante: Derali su se i plutali

Za sada nema informacija o eventualnim povredama ili materijalnoj šteti.

