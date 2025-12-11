Snažan zemljotres pogodio Kinu

Izvor:
Kinu je danas pogodio zemljotres jačine 5,1 stepen po Rihterovoj skali, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).
Kako se navodi, epicentar zemljotresa bio je na dubini od 35 kilometara i udaljenosti od 346 kilometara od grada Nagčua.
Za sada nema informacija o eventualnim povredama ili materijalnoj šteti.
