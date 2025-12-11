NATO članica proglasila Ameriku prijetnjom

Danska obavještajna služba prvi put je identifikovala Sjedinjene Američke Države kao potencijalnu bezbjednosnu prijetnju.

Kao razlog se smatraju potezi administracije predsjednika Donalda Trampa i geopolitičke napetosti oko Grenlanda.

Trampova ranija ideja o mogućoj aneksiji tog ostrva stvorila bi presedan koji bi mogao opravdati rusko zauzimanje Krima. Danska je takođe upozorila da Rusija širi dezinformacije o Grenlandu kako bi podstakla neprijateljstvo sa SAD.

Svijet Putin: Stopa siromaštva u Rusiji na rekordno niskom nivou

“Američka politika u Evropi jača Kinu i Rusiju”

Danska odbrambena obavještajna služba (DDIS) u svom izvještaju navodi kako neizvjesnost oko uloge SAD kao garanta bezbjednosti za Evropu povećava vjerovatnoću da će Rusija pojačati hibridne napade protiv NATO.

Istovremeno, kineska upotreba ekonomskih i vojnih poluga nastavlja ugrožavati zapadni uticaj, piše u izvještaju, piše "Indeks".

Baltik mjesto najvećeg rizika

"Regija Baltičkog mora područje je gdje postoji najveći rizik da će Rusija upotrijebiti vojnu silu protiv NATO”, navela je obavještajna služba.

DDIS ističe da SAD sve više daju prioritet vlastitim interesima te da “trenutno koriste svoju ekonomsku i tehnološku moć kao sredstvo uticaja na saveznike".

Ekonomija Poništeni podsticaji za osam solarnih postrojenja

Sjedinjene Države koriste ekonomsku moć, uključujući prijetnje visokim carinama, kako bi nametnule svoju volju, i više ne isključuju upotrebu vojne sile, čak ni protiv saveznika, stoji u izvještaju.

Tramp ne isključuje ni upotrebu sile

Agencija je takođe naglasila rastući interes SAD za Grenland.

Godišnja procjena prijetnji DDIS-a dolazi nakon Trampovih izjava o želji za preuzimanjem kontrole nad Grenlandom, što je zateglo diplomatske odnose između Kopenhagena i Vašingtona.

Svijet Zdravstvena služba upozorila: Virus napunio bolnice

Američki predsjednik pritom nije isključio ni zauzimanje arktičkog ostrva silom.

Međutim, prema DDIS-u, uprkos novim okolnostima, Rusija i Kina ostaju glavni rizici, a ukupna prijetnja s kojom se Danska suočava “postala je ozbiljnija”.