Si Đinping najavio ujedinjenje Kine i Tajvana: Nove vojne vježbe velika opomena za ostrvo

Izvor:

Agencije

31.12.2025

21:40

Си Ђинпинг најавио уједињење Кине и Тајвана: Нове војне вјежбе велика опомена за острво

Kineski predsjednik, Si Đinping, zakleo se da će ponovo ujediniti Kinu i Tajvan u svom godišnjem govoru povodom Nove godine u Pekingu. Si Điping tvrdi da je ponovno ujedinjenje "nezaustavljivo", prenosi Gardijan.

Govoreći dan nakon završetka intenzivnih kineskih vojnih vježbi oko Tajvana, kineski predsjednik je rekao: "Ponovno ujedinjenje naše domovine je nezaustavljivo."

Kina tvrdi da je Tajvan, samoupravno ostrvo, dio njene teritorije i dugo se zavjetovala da će ga anektirati, ako je potrebno i uz upotrebu sile.

Američke obavještajne službe su sve više zabrinute zbog napredovanja sposobnosti kineskih oružanih snaga da pokrenu takav napad ako kineski predsjednik odluči da je pravo vrijeme.

Default Image

Vijesti

Si Đinping u Srbiji: Dočekali ga so, pogača i djeca u narodnim nošnjama

U ponedjeljak i utorak, Narodnooslobodilačka vojska Kine pokrenula je vojne vežbe sa bojevom municijom oko Tajvana, simulirajući blokadu glavnih luka i šaljući svoju mornaricu, vazduhoplovstvo, raketne snage i obalsku stražu da opkole glavno ostrvo Tajvana. Vježbe, nazvane "Misija pravde 2025", bile su bliže Tajvanu nego prethodne vježbe i u njima je učestvovalo najmanje 89 ratnih aviona, što je najveći broj u više od godinu dana.

Analitičari su očekivali vežbe prije kraja godine, ali su ih kineski komentatori takođe povezali sa nedavnim odobrenjem američke vlade za prodaju oružja Tajvanu u vrijednosti od 11 milijardi dolara.

Govoreći u Pekingu u sredu uveče, Si Đinping je rekao da je Kina "prigrlila svijet raširenih ruku" i istakao nekoliko multilateralnih konferencija koje je Peking organizovao ove godine, uključujući Šangajski samit o saradnji u avgustu, kada su se svjetski lideri, uključujući ruskog predsjednika Vladimira Putina, indijskog predsjednika Narendru Modija i turskog predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana, okupili u Tjenđinu.

Prenos govora kineskog predsjednika je na kineskim državnim medijima bio isprekidan sa nekoliko snimaka najveće kineske vojne parade ikada, koja je održana u septembru povodom 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata. Tokom parade, koja je viđena kao grandiozno prikazivanje vojne sile, Si Đinping, Vladimir Putin i Kim Džong Un stajali su jedan pored drugog u Pekingu, geopolitički savez koji je nazvan "osovina previranja".

Avion

Svijet

Er Čajna kupuje 60 Erbasovih aviona za 9,5 milijardi dolara

Centralno mjesto u Si Đipingovoj viziji novog svjetskog poretka zauzima aneksija Tajvana i podrška drugih zemalja u priznavanju Tajvana kao djela "Jedne Kine" kojom vlada Komunistička partija Kine u Pekingu, nešto što većina Tajvanaca odbacuje.

U svom govoru, Si Điping je takođe istakao "Dan retrocesije Tajvana", dan sjećanja stvoren 2025. godine u znak godišnjice kraja japanske carske vladavine na Tajvanu 1945. godine. Ove godine, Tajvan je takođe usvojio zakon kojim se datum, 25. oktobar, priznaje kao nacionalni praznik. Nasljeđe Drugog svjetskog rata je bila velika tema u političkoj retorici u Kini i Tajvanu ove godine. Kina je naglasila svoju ulogu u pobjedi nad Japancima u tom sukobu, nešto što Kina smatra potcijenjenim na Zapadu.

Tajvanski predsjednik, Laj Čing-te, održao je ove godine snažan govor upoređujući Tajvan sa evropskim demokratijama 1930-ih koje su se suočile sa prijetnjom nacističke Njemačke.

Кина тајван

Svijet

Kinezi podijelili snimak početka vojne vježbe koja je duboko uznemirila Tajvan, okružiće ga s tri strane

Govor kineskog predsjednika je takođe pohvalio napredak Kine u razvoju visoke tehnologije ove godine, pominjući robote za kik-boks i Tjanven-2, misiju za istraživanje kometa koja je lansirana u maju. Takođe je istakao globalni uspjeh kineskog kulturnog izvoza.

Ranije tog dana, Si Đinping se obratio sastanku visokih zvaničnika Komunističke partije Kine i rekao da je Kina na dobrom putu da ostvari svoj cilj rasta BDP-a od 5%.

Kina

Si Đinping

Tajvan

ujedinjenje

