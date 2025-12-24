Snimak s koncerta u Kini gledalo skoro 50 miliona ljudi

Vještačka inteligencija i roboti koji rade stvari bolje od ljudi više nisu stvar budućnosti, o čemu svjedoči i snimak s koncerta kinesko-američkog pjevača Vanga Lihoma.

Vang je nastupao u Čengduu, a na bini je imao prateće igrače koji su se „lomili“, prevrtali i plesali kao jedan. Snimak s koncerta pregledan je skoro 50 miliona puta na društvenoj mreži X, a zbog njega je reagovao i Ilon Mask.

Razlog? Samo nekoliko plesača su pravi ljudi, dok su u prvim redovima – roboti.

Robots in China are doing it all now, even dancing on stage like pros.



Here Unitree robots doing Webster flips and are performing at Chinese-American singer Wang Leehom’s concert in Chengdu.pic.twitter.com/2BNWdok0bf — Rohan Paul (@rohanpaul_ai) December 19, 2025

Američki kantautor kineskog porijekla postao je glavna tema javnosti, a snimci s koncerta postali su viralni.

U komentarima ispod videa može se vid‌jeti isti komentar koji je ostavio i Mask – "impresivno", iako ima i onih kojima je cijeli prizor pomalo zastrašujući.