Ovo je bila najsmrtonosnija godina za novinare u istoriji

SRNA

31.12.2025

14:47

0
Ово је била најсмртоноснија година за новинаре у историји
Foto: pexels/brotiN biswaS

Širom svijeta, do početka decembra 2025. godine ubijeno je 126 ljudi iz medijske industrije, saopštio je Komitet za zaštitu novinara.

U izvještaju se ocjenjuje da će ova godina vjerovatno biti najsmrtonosnija za novinare i medijske radnike u istoriji.

Broj napada na reportere u SAD gotovo se izjednačio sa ukupnim brojem u posljednje tri godine zajedno, prenio je AP.

Prema podacima organizacije "Ju-Es pres fridom treker", ove godine je u SAD prijavljeno 170 napada na novinare, od kojih je 160 bilo od strane organa reda.

Dmitrij Medvedev

Svijet

Novogodišnja poruka Medvedeva: Pobjeda Rusije je blizu

"Može se slobodno reći da je napad na medije u protekloj godini vjerovatno bio najagresivniji koji smo vidjeli u savremenom dobu", izjavio je direktor programa za novinarstvo i dezinformacije u organizaciji "PEN Amerika" Tim Ričardson.

Tokom rata u Pojasu Gaze, ove godine je poginulo 85 novinara, od kojih su 82 bili Palestinci.

"Nažalost, nije samo riječ o broju ubijenih novinara i medijskih radnika, već i o neuspjehu da se postigne pravda ili da se pozove na odgovornost za ta ubistva. Ono što znamo iz decenija rada u ovom poslu jeste da nekažnjivost rađa nekažnjivost", izjavila je izvršni direktor Komiteta za zaštitu novinara Džodi Ginzberg.

