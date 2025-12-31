Gol kakav Ronaldo nije dao nikada prije

Većina golova koje je Kristijano Ronaldo postizao tokom karijere bili su čudesni, ali proslavljeni Portugalac nastavlja da pomera granice i sa 40 godina.

Kristijano Ronaldo postigao je pogodak u remiju Al Nasra sa Al Etifakom (2:2), ali važnije od samog pogotka bio je način na koji je on postignut.

Kao i uvijek proslavljeni Portugalac bio je na pravom mjestu u pravo vrijeme.

Njegov saigrač je šutnuo loptu koja se odbila od Ronaldovih leđa, promijenila putanju i tako završila u mreži protivnika.

Osmijehnula se sreća Kristijanu koji nas je navikao na maestralne golove nogom i glavom, ali da čak i leđima može da zatrese mrežu, to je zaista nesvakidašnje.

(sputnik srbija)