Gol kakav Ronaldo nije dao nikada prije

Većina golova koje je Kristijano Ronaldo postizao tokom karijere bili su čudesni, ali proslavljeni Portugalac nastavlja da pomera granice i sa 40 godina.
Kristijano Ronaldo postigao je pogodak u remiju Al Nasra sa Al Etifakom (2:2), ali važnije od samog pogotka bio je način na koji je on postignut.
Kao i uvijek proslavljeni Portugalac bio je na pravom mjestu u pravo vrijeme.
Njegov saigrač je šutnuo loptu koja se odbila od Ronaldovih leđa, promijenila putanju i tako završila u mreži protivnika.
ONE OF THE BEST FINISHES YOU'LL EVER SEE— fan (@NoodleHairCR7) December 30, 2025
CRISTIANO RONALDO IS SO GOATED pic.twitter.com/Qj9TEh1fXS
Osmijehnula se sreća Kristijanu koji nas je navikao na maestralne golove nogom i glavom, ali da čak i leđima može da zatrese mrežu, to je zaista nesvakidašnje.
