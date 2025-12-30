Logo
Large banner

Miralem Pjanić završio karijeru

Izvor:

Avaz

30.12.2025

18:18

Komentari:

0
Миралем Пјанић завршио каријеру

Jedan od najboljih i najuspješnijih bh. fudbalera Miralem Pjanić završio je karijeru.

Vijest je potvrdio u razgovoru za italijanski Tutosport, jasno poručivši da se više neće vraćati profesionalnom fudbalu.

- Više neću igrati fudbal, završio sam karijeru. Živim u Dubaiju, više nisam aktivni igrač i moj glavni prioritet sada je moj sin - rekao je Pjanić.

Njegov posljednji profesionalni angažman bio je u CSKA Moskva, ali se ta epizoda nije odvijala prema očekivanjima. Već tada bilo je jasno da se približava kraj bogate igračke karijere, što je sada i zvanično potvrđeno.

Tokom karijere, Pjanić je nosio dresove brojnih velikih klubova: Metz, Lion, Roma, Juventus, Barselona, Bešiktaš i Sharjah, ostavivši posebno upečatljiv trag u italijanskom fudbalu, gd‌je je godinama važio za jednog od najboljih veznih igrača Serije A.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je 115 nastupa i postigao 17 pogodaka. U mlađim kategorijama nastupao je za omladinske selekcije Luksemburga, prije nego što je odlučio igrati za zemlju svog porijekla.

Iako se povlači s terena, Pjanić ostaje u Dubaiju, gd‌je planira graditi novu profesionalnu i porodičnu budućnost daleko od reflektora velikih stadiona.

Podijeli:

Tagovi:

Miralem Pjanić

fudbal

fudbaler

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

У Италији се води никад занимљива борба за титулу, Рома је то доказала

Fudbal

U Italiji se vodi nikad zanimljiva borba za titulu, Roma je to dokazala

13 h

0
Бивши фудбалер Арсенала и Ситија преузео француског трећелигаша!

Fudbal

Bivši fudbaler Arsenala i Sitija preuzeo francuskog trećeligaša!

23 h

0
Барселона контактирала Влаховића!

Fudbal

Barselona kontaktirala Vlahovića!

1 d

0
Крунић најбољи фудбалер Звезде у 2025. години

Fudbal

Krunić najbolji fudbaler Zvezde u 2025. godini

1 d

0

Više iz rubrike

Умро легендарни капитен Атлетико Мадрида

Fudbal

Umro legendarni kapiten Atletiko Madrida

9 h

0
У Италији се води никад занимљива борба за титулу, Рома је то доказала

Fudbal

U Italiji se vodi nikad zanimljiva borba za titulu, Roma je to dokazala

13 h

0
Славиша Стојановић нови тренер ФК Жељезничар

Fudbal

Slaviša Stojanović novi trener FK Željezničar

21 h

0
Бивши фудбалер Арсенала и Ситија преузео француског трећелигаша!

Fudbal

Bivši fudbaler Arsenala i Sitija preuzeo francuskog trećeligaša!

23 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

36

Bolsonaro ponovo operisan

20

34

Kovačević: Od sarajevskog suda se samo antisrpske odluke mogu očekivati

20

33

Trišić Babić: 2026. da bude godina stabilnosti, zajedništva i napretka

20

22

Sud BiH odbio žalbe SNSD-a i SDS-a

20

15

Džudo klub ''Banjaluka'' najbolji u zemlji: Ponovo se diče titulom ekipnog šampiona Srpske

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner