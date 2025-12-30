Miralem Pjanić završio karijeru

Jedan od najboljih i najuspješnijih bh. fudbalera Miralem Pjanić završio je karijeru.

Vijest je potvrdio u razgovoru za italijanski Tutosport, jasno poručivši da se više neće vraćati profesionalnom fudbalu.

- Više neću igrati fudbal, završio sam karijeru. Živim u Dubaiju, više nisam aktivni igrač i moj glavni prioritet sada je moj sin - rekao je Pjanić.

Njegov posljednji profesionalni angažman bio je u CSKA Moskva, ali se ta epizoda nije odvijala prema očekivanjima. Već tada bilo je jasno da se približava kraj bogate igračke karijere, što je sada i zvanično potvrđeno.

Tokom karijere, Pjanić je nosio dresove brojnih velikih klubova: Metz, Lion, Roma, Juventus, Barselona, Bešiktaš i Sharjah, ostavivši posebno upečatljiv trag u italijanskom fudbalu, gd‌je je godinama važio za jednog od najboljih veznih igrača Serije A.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je 115 nastupa i postigao 17 pogodaka. U mlađim kategorijama nastupao je za omladinske selekcije Luksemburga, prije nego što je odlučio igrati za zemlju svog porijekla.

Iako se povlači s terena, Pjanić ostaje u Dubaiju, gd‌je planira graditi novu profesionalnu i porodičnu budućnost daleko od reflektora velikih stadiona.