Krunić najbolji fudbaler Zvezde u 2025. godini

Izvor:

ATV

29.12.2025

17:34

Komentari:

0
Крунић најбољи фудбалер Звезде у 2025. години

Po izboru saigrača, najbolji fudbaler Crvene zvezde u 2025. godini, je iskusni Rade Krunić, stoji u zvaničnoj objavi na sajtu beogradskih crveno-bijelih.

Objavu kluba prenosimo u cjelosti.

"Fudbaler sa bogatim internacionalnim iskustvom Rade Krunić je oličenje profesionalca. Krunića krase izuzetna fudbalska inteligencija, pregled igre, sigurnost u pasu i sposobnost da u svakom trenutku donese pravu odluku za tim. Kao vezni igrač, predstavljao je balans između odbrane i napada, često preuzimajući odgovornost u najzahtevnijim trenucima utakmica.

Rade Krunić je tokom 2025. godine bio jedan od ključnih igrača Crvene zvezde, lider u svlačionici i produžena ruka stručnog štaba na terenu. Njegovo iskustvo sa najveće evropske scene doprinelo je stabilnosti ekipe, posebno u važnim domaćim i međunarodnim duelima. Saigrači su ga prepoznali kao fudbalera na kog uvek mogu da se oslone, ali i kao osobu koja svojim primerom postavlja standarde rada i ponašanja.

Krunić je pružio značajan doprinos u osvajanju pete uzastopne duple krune. U aktuelnoj sezoni je upisao 21 nastup, postigao je četiri gola i zabeležio jednu asistenciju. Pamtiće se njegovi golovi koje je postigao u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona protiv Leha, ali i pogodak protiv Štutgarta u najkvalitetnijem evropskom takmičenju prethodne sezone.

савић-вујадин

Fudbal

Evo po kome je Vujadin Savić dobio ime

Tokom sezone je zabeležio značajan broj nastupa u svim takmičenjima, uz nekoliko odlučujućih golova i asistencija, ali i veliki doprinos koji se ne vidi uvek u statistici. Njegova smirenost, energija i požrtvovanost činili su ga jednim od stubova ekipe u borbi za ostvarenje zacrtanih ciljeva".

Krunić je Zvezdu pojačao kada je u ljeto 2024. stigao iz redova turskog velikana Fenerbahčea, a time je ostvario svoj dječački san i zaigrao za klub koji je podržavao od malena.

