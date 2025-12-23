Veliki transfer na Marakani, prvi potez Dejana Stankovića

Dejan Stanković je predstavljen na Marakani u poned‌jeljak 22. decembra, a tokom konferencije smo mogli da čujemo Zvezdana Terzića, generalnog direktora, koji je poručio da će uprava odmah krenuti sa radom.

Prema saznanjima Sportala, pala je prva odluka.

Iako je najavljeno da neće biti mnogo transfera u zimskom prelaznom roku, prema saznanjima Sportala na Marakanu stiže napadač.

Najavio je Terzić da će vjerovatno neko krilo pojačati tim Dejana Stankovića, ali uprava kluba prvo mora da rastereti te pozicije u timu, pa tek onda da dovede momka koji bi pravio razliku na lijevom ili desnom boku.

Prvi transfer će biti dolazak Džeja Enema iz OFK Beograda, holandskog centarfora koji je ove sezone oduševio mnoge u Superligi sa 10 golova i asistencijom, prenosi Sportal.

Jedan od pogodaka je talentovani Holanđanin postigao upravo u međusobnom okršaju sa Crvenom zvezdom, u kojem su Romatničari poraženi sa 4:3.