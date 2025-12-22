Stanković: Nisam se čuo sa Milojevićem

Stanković je po drugi put u karijeri zamijenio Milojevića na klupi šampiona Srbije.

"Nisam se sa Vladom čuo, pratio sam utakmice. Vidio sam dosta toga, oni su imali dosta utakmica. Andrea Kardone je momak koji nam je pomagao i prije, standardna ekipa, ekipa kojoj slijepo vjerujem. Znamo tačno kako ćemo i šta ćemo, znamo i vrline i mane jedni drugima", rekao je Stanković.

Terzić: "Milojević je tražio da ode"

Predsjednik Crvene zvezde Zvezdan Terzić se obratio medijima na konferenciji prilikom imenovanja Dejana Stankovića kao novo trenera prvog tima.

Terzić je na početku iskoristio priliku da se zahvali Vladanu Milojeviću na dosadašnjem zalaganju.

Fudbal Zvezda raskinula ugovor sa Vladanom Milojevićem

"Hvala Vladanu Milojeviću na svemu što je dao Zvezdi. Otišao je privremeno, vrata Crvene zvezde njemu uvijek ostaju otvorena i sigurno će se jednog dana vratiti."

Terzić je napomenuo da je Milojević sam odlučio da se povuče.

"Imali smo dosta turbulentnu polusezonu, nismo se plasirali u Ligu šampiona, onda smo rekli da možda ni Liga Evrope nije loša za Zvezdu. I tako je i bilo. Sada smo u situaciji da u narednim utakmicama obezbijedimo i plasman u Top 8, ali smo imali neka kašljucanja u domaćem prvenstvu. Da li smo potcijenili domaće prvenstvo ili nešto drugo, na nama je da napravimo analizu. U ovih osam, devet godina kada smo osvajali titulu nije se desilo da Zvezda potroši 15 bodova. Praktično, častili smo. Mi ne treba da se bavimo Partizanom niti bilo kime drugom, mi moramo da se okrenemo sebi i da ne dozvoljavamo više takve stvari", rekao je Terzić i dodao:

"Bilo je nezadovoljstva tokom sezone, razumjeli smo, Milojević je u nekoliko navrata nudio i ostavku. Zvezda, kao veliki klub, rijetko kada je mijenjala trenera u toku sezone. Milojeviće je mnogo toga dao Zvezdi i najmanje što se očekivalo od nas je da odbijemo sve te ostavke. Na njegov zahtjev smo se razišli. On je rekao da možda treba nova energija, neka nova faca da uđe u svlačionicu. On je osjetio da postoji jedna ravna linija kod igrača. Rastali smo se kako zaslužuje jedan trener kao što je Milojević koji je mnogo dao Crvenoj zvezdi".