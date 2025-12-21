Emotivna poruka Milojevića nakon razlaza sa Zvezdom

Autor:Stevan Lulić
21.12.2025
14:01
Vladan Milojević više nije trener Crvene zvezde, saopšteno je iz Beogradskog kluba uz napomenu da je ugovor raskinut sporazumno.
Ubrzo nakon saopštenja Zvezde oglasio se i sam Milojević koji je poslao emotivnu poruku.
Zvezda raskinula ugovor sa Vladanom Milojevićem
"Zvezdo, hvala ti! Volim te", poručio je Milojević.
Zvezda je ranije na Instagramu takođe objavila dirljivu oproštajnu poruku.
Naveli su su da se Vladan Milojević pozdravio sa igračima, stručnim štabom i svim zaposlenima u klubu, uz riječi iskrene zahvalnosti i snažne emocije koje su obilježile njegov odlazak.
"Od prvog do posljednjeg dana, Milojević je pokazao šta znači istinska odanost Crvenoj zvezdi – uvijek je bio tu kada je klubu bilo najpotrebnije, spreman da preuzme odgovornost, da stane ispred ekipe i da vodi Zvezdu sa vjerom, mirnoćom i snagom", poručuju iz Kluba.
"Fudbalski klub Crvena zvezda izražava ogromnu i iskrenu zahvalnost Vladanu Milojeviću na svemu što je dao klubu, na svakom momentu borbe, svakom uspjehu i svakoj emociji koju je podijelio sa crveno-bijelom porodicom. Vrata Crvene zvezde za Vladana Milojevića uvijek će biti otvorena, jer neki ljudi nisu samo dio istorije kluba – oni su dio njegove duše. Hvala ti, Miloje", dodali su.
U zvaničnom saopštenju na sajtu kluba podsjeća se da je ovo Milojeviću bio drugi mandat na klupi crveno-bijelih.
"Milojević je prvi put preuzeo Crvenu zvezdu u junu 2017. godine i već u debitantskoj sezoni osvojio titulu šampiona Srbije, uz plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Tokom narednih godina nastavio je dominaciju na domaćoj sceni, a kao poseban uspjeh ističu se plasmani u grupnu fazu Lige šampiona u sezonama 2018/19 i 2019/20", objavljeno je na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.
Milojević je nakon odlaska iz Zvezde 2019. godine trenersku karijeru nastavio u inostranstvu.
"Milojević se na klupu crveno-bijelih vratio 2023. godine. U sezoni 2023/24. osvojio je Kup Srbije, jedini trofej koji mu je nedostajao iz prvog mandata u Zvezdi. Naredne takmičarske godine ponovo je osvojio duplu krunu i obezbijedio plasman u ligašku fazu Lige šampiona, dok je u tekućoj sezoni izborio učešće u Ligi Evrope", saopštila je Crvena zvezda.
– Zvezdo, hvala ti! Volim te – poručio je Vladan Milojević.— FK Crvena zvezda (@crvenazvezdafk) December 21, 2025
Vladan Milojević je prvi put preuzeo Crvenu zvezdu u junu 2017. godine i već u debitantskoj sezoni osvojio titulu šampiona Srbije, uz plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Tokom narednih godina nastavio je dominaciju na… pic.twitter.com/z2TOAytMJd
