Emotivna poruka Milojevića nakon razlaza sa Zvezdom

Autor:

Stevan Lulić

21.12.2025

14:01

Vladan Milojević više nije trener Crvene zvezde, saopšteno je iz Beogradskog kluba uz napomenu da je ugovor raskinut sporazumno.

Ubrzo nakon saopštenja Zvezde oglasio se i sam Milojević koji je poslao emotivnu poruku.

Владан Милојевић

Fudbal

Zvezda raskinula ugovor sa Vladanom Milojevićem

"Zvezdo, hvala ti! Volim te", poručio je Milojević.

I iz Zvezde emotivni

Zvezda je ranije na Instagramu takođe objavila dirljivu oproštajnu poruku.

Naveli su su da se Vladan Milojević pozdravio sa igračima, stručnim štabom i svim zaposlenima u klubu, uz riječi iskrene zahvalnosti i snažne emocije koje su obilježile njegov odlazak.

"Od prvog do posljednjeg dana, Milojević je pokazao šta znači istinska odanost Crvenoj zvezdi – uvijek je bio tu kada je klubu bilo najpotrebnije, spreman da preuzme odgovornost, da stane ispred ekipe i da vodi Zvezdu sa vjerom, mirnoćom i snagom", poručuju iz Kluba.

spijuniranje dvogled

Ljubav i seks

Unajmila detektiva i otkrila strašnu istinu: Bolje da me prevario s muškarcem

"Fudbalski klub Crvena zvezda izražava ogromnu i iskrenu zahvalnost Vladanu Milojeviću na svemu što je dao klubu, na svakom momentu borbe, svakom uspjehu i svakoj emociji koju je podijelio sa crveno-bijelom porodicom. Vrata Crvene zvezde za Vladana Milojevića uvijek će biti otvorena, jer neki ljudi nisu samo dio istorije kluba – oni su dio njegove duše. Hvala ti, Miloje", dodali su.

Dva mandata na Marakani

U zvaničnom saopštenju na sajtu kluba podsjeća se da je ovo Milojeviću bio drugi mandat na klupi crveno-bijelih.

"Milojević je prvi put preuzeo Crvenu zvezdu u junu 2017. godine i već u debitantskoj sezoni osvojio titulu šampiona Srbije, uz plasman u grupnu fazu Lige Evrope. Tokom narednih godina nastavio je dominaciju na domaćoj sceni, a kao poseban uspjeh ističu se plasmani u grupnu fazu Lige šampiona u sezonama 2018/19 i 2019/20", objavljeno je na zvaničnom sajtu Crvene zvezde.

Банкомат / Илустративна фотографија

Ekonomija

Banke uvode novo pravilo: Ukidaju se naknade za održavanje računa

Milojević je nakon odlaska iz Zvezde 2019. godine trenersku karijeru nastavio u inostranstvu.

"Milojević se na klupu crveno-bijelih vratio 2023. godine. U sezoni 2023/24. osvojio je Kup Srbije, jedini trofej koji mu je nedostajao iz prvog mandata u Zvezdi. Naredne takmičarske godine ponovo je osvojio duplu krunu i obezbijedio plasman u ligašku fazu Lige šampiona, dok je u tekućoj sezoni izborio učešće u Ligi Evrope", saopštila je Crvena zvezda.

