Makron želi dijalog sa Putinom

Izvor:

Sputnjik

21.12.2025

13:45

Komentari:

0
Макрон жели дијалог са Путином
Foto: Tanjug/AP/Christophe Ena

Jelisejska palata će u narednim danima razmotriti mogućnost održavanja pregovora između predsjednika Rusije Vladimira Putina i predsjednika Francuske Emanuela Makrona, prenijela je agencija France-Prese, pozivajući se na administraciju francuskog lidera.

"To što u Kremlju javno podržavaju takav korak je pozitivno. U narednim danima ćemo se opredijeliti za optimalan način održavanja pregovora", naveo je predstavnik Jelisejske palate, prenosi agencija.

Ranije je predsjednik Francuske Emanuel Makron, nakon samita Evropske unije u Briselu, izjavio da je Evropi došlo vrijeme da obnovi dijalog sa Rusijom. On je naglasio da sadašnji format pregovora o Ukrajini, u kojem američki pregovarači razgovaraju sa Rusijom bez učešća Evrope, "nije optimalan".

Ресторан кафић

Svijet

"Tanjir isprazni ili kaznu plati": Restorani uveli stroga pravila

Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je 19. decembra, na konferenciji za novinare nakon razgovora sa šefom egipatske diplomatije Badrom Abdel Atijem, komentarišući Makronove izjave, poručio da je Rusija uvijek otvorena za dijalog.

On je podsjetio da je ruski predsjednik više puta isticao da je spreman za kontakte, "ali uz razumijevanje da će s druge strane biti pristojni ljudi sa bar elementarnim pravilima ponašanja", prenosi Sputnjik.

