Pucnjava u BiH: Usred vožnje otvorili vatru na čovjeka

Izvor:

ATV

21.12.2025

13:25

Lisice zatvor pritvor
Foto: Ron Lach/Pexels

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, sproveli su u subotu, 20. decembra, operativnu akciju u kojoj su u 20.30 sati uhapsili dva muškarca.

Privedene su osobe inicijala F.P. i A.H. zbog osnova sumnje da su istog dana u 00.35 sati počinili krivično djelo Pokušaj ubistva, na štetu V.D. iz Sarajeva, na način da su na području Kobilje Glave, iz vozila u pokretu upotrijebili vatreno oružje prema oštećenom koji je upravljao motornim vozilom, a koji nije zadobio povrede.

Lukas Aca

Scena

Otkazan još jedan nastup Ace Lukasa: Ovaj put u Srbiji

"Izvršenim pretresom vozila i stambenih prostorija koje osumnjičeni koriste na području Starog Grada, policijski službenici su pronašli i oduzeli jednu automatsku pušku, jedan pištolj, dva detonatora, određenu količinu municije, više PVC pakovanja u kojima su se nalazile materije koje asociraju na opojne droge heroin, kokain i marihuana, drobilice, digitalnu vagu i druge predmete od interesa za istragu", naveli su iz MUP-a KS.

Милена Симић

Porodica

Mileni iz Bijeljine doktori rekli da ne smije rađati mušku djecu

Zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela Pokušaj ubistva, Oštećenje tuđe stvari, Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode je lišen F.P. (1998) iz Sarajeva, dok je A.H. (2001) iz Sarajeva slobode lišen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Pokušaj ubistva, Oštećenje tuđe stvari i krivično djelo iz člana 74. ZONDINOM-a KS.

"Osumnjičeni se nalaze na kriminalističkoj obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, nakon čega će biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo", dodali su iz MUp-a KS.

Pucnjava

Sarajevo

