Pucnjava u BiH: Usred vožnje otvorili vatru na čovjeka

Policijski službenici Uprave policije MUP-a Kantona Sarajevo, pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, sproveli su u subotu, 20. decembra, operativnu akciju u kojoj su u 20.30 sati uhapsili dva muškarca.

Privedene su osobe inicijala F.P. i A.H. zbog osnova sumnje da su istog dana u 00.35 sati počinili krivično djelo Pokušaj ubistva, na štetu V.D. iz Sarajeva, na način da su na području Kobilje Glave, iz vozila u pokretu upotrijebili vatreno oružje prema oštećenom koji je upravljao motornim vozilom, a koji nije zadobio povrede.

"Izvršenim pretresom vozila i stambenih prostorija koje osumnjičeni koriste na području Starog Grada, policijski službenici su pronašli i oduzeli jednu automatsku pušku, jedan pištolj, dva detonatora, određenu količinu municije, više PVC pakovanja u kojima su se nalazile materije koje asociraju na opojne droge heroin, kokain i marihuana, drobilice, digitalnu vagu i druge predmete od interesa za istragu", naveli su iz MUP-a KS.

Zbog osnova sumnje da je počinio krivična djela Pokušaj ubistva, Oštećenje tuđe stvari, Nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija i Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, slobode je lišen F.P. (1998) iz Sarajeva, dok je A.H. (2001) iz Sarajeva slobode lišen zbog postojanja osnova sumnje da je počinio krivična djela Pokušaj ubistva, Oštećenje tuđe stvari i krivično djelo iz člana 74. ZONDINOM-a KS.

"Osumnjičeni se nalaze na kriminalističkoj obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo, nakon čega će biti predati u nadležnost Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo", dodali su iz MUp-a KS.