Logo
Large banner

Led napravio haos na Kupresu: Sletjelo više vozila

21.12.2025

12:01

Komentari:

0
Лед направио хаос на Купресу: Слетјело више возила
Foto: Printscreen/Facebook/Bugojno danas

Led koji se jutros, 21. decembra, stvorio na Kupresu, napravio je pravu pometnju u saobraćaju pa je nekoliko vozila na pomenutom prevoju sletjelo sa puta.

Na snimku koji kruži društvenim mrežama vide se tri vozila na kojima je pričinjena materijalna šteta.

Nije poznato ima li povrijeđenih osoba.

Na licu mjesta našla se grupa ljudi koja je pritekla u pomoć.

Игокеа - ФМП

Košarka

Stefanović: Ponosan sam na tim, zaslužena pobjeda

Planinski prevoj na Kupresu poznat je po opasnosti za vožnju u zimskim danima zbog niskih temperatura i stvaranja poledice.

Led koji se stvorio zbog hladnoće predstavlja opasnost za vozače. Apelujemo na oprez na pomenutoj dionici.

Mjestu je smješteno na 1.100 metara nadmorske visine.

Podijeli:

Tagovi:

Kupres

Saobraćajna nesreća

Komentari (0)
Large banner

Pročitajte više

Ненад Стефановић

Košarka

Stefanović: Ponosan sam na tim, zaslužena pobjeda

2 h

0
Ловокрадице починиле масакр: Полиција одузела свиње и пушке

Hronika

Lovokradice počinile masakr: Policija oduzela svinje i puške

2 h

0
Водитељка подкаста Пинк Мес

Zanimljivosti

Slovenka komentarom o Srbima pokrenula buru: Imam fetiš

2 h

0
Вишња Петровић

Scena

Srpska pjevačica šokirala priznanjem: Znala sam da ima ženu

2 h

0

Više iz rubrike

Ловокрадице починиле масакр: Полиција одузела свиње и пушке

Hronika

Lovokradice počinile masakr: Policija oduzela svinje i puške

2 h

0
Policija Republike Srpske Policija RS

Hronika

Gradiška: Prijavio da su mu ukradeni točkovi sa poršea - završio u lisicama

3 h

0
Несрећа на аутопуту Београд - Ниш

Hronika

Dvoje stradalih u jezivoj nesreći: Stravični prizori na mjestu

3 h

0
паре, новац, марке

Hronika

Banjalučanin Siniša Kusić optužen da je čovjeka prevario za hiljade maraka

3 h

0
Small banner

  • Najnovije

  • Najčitanije

14

07

Hitno se oglasile i banke zbog informacije da mijenjaju samo 100 evra

14

01

Emotivna poruka Milojevića nakon razlaza sa Zvezdom

13

59

Banke uvode novo pravilo: Ukidaju se naknade za održavanje računa

13

50

Unajmila detektiva i otkrila strašnu istinu: Bolje da me prevario s muškarcem

13

45

Makron želi dijalog sa Putinom

Small banner

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima

Small banner