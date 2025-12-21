Led napravio haos na Kupresu: Sletjelo više vozila

21.12.2025
Led koji se jutros, 21. decembra, stvorio na Kupresu, napravio je pravu pometnju u saobraćaju pa je nekoliko vozila na pomenutom prevoju sletjelo sa puta.
Na snimku koji kruži društvenim mrežama vide se tri vozila na kojima je pričinjena materijalna šteta.
Nije poznato ima li povrijeđenih osoba.
Na licu mjesta našla se grupa ljudi koja je pritekla u pomoć.
Planinski prevoj na Kupresu poznat je po opasnosti za vožnju u zimskim danima zbog niskih temperatura i stvaranja poledice.
Led koji se stvorio zbog hladnoće predstavlja opasnost za vozače. Apelujemo na oprez na pomenutoj dionici.
Mjestu je smješteno na 1.100 metara nadmorske visine.
