Gradiška: Prijavio da su mu ukradeni točkovi sa poršea - završio u lisicama

M.Š. iz Slovenije uhapšen je u Gradišci zbog sumnje da je pokušao da prevari osiguranje nakon što je prijavio da je pokraden.

Naime, on je juče policiji prijavio da su sa njegovog poršea neko ukrao sva četiri točka, a onda je uslijedio preokret tokom istrage.

"Policijski službenici PU Gradiška su postupajući po prijavi utvrdili da je navedeno lice u namjeri da naplati materijalnu štetu od osiguranja, angažovalo drugo lice da otuđi navedene pneumatike sa putničkog automobila", kažu u Policijskoj upravi Gradiška.

O događaju je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se po kompletiranju predmeta dostavi izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.