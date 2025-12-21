Logo
Težak sudar između Banjaluke i Prijedora: Vatrogasci izvlačili povrijeđene

ATV

21.12.2025

09:46

Несрећа код Приједора
Foto: Info Prijedor

Banjaluka, u naselju Gornji Orlovci, juče oko 16.05 časova dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovala tri vozila, a više osoba je povrijeđeno.

Na mjesto nesreće odmah su upućeni pripadnici Teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Prijedor, koji su sa pet vatrogasaca i dva vozila intervenisali na izvlačenju povrijeđenog vozača putničkog vozila "mazda“, koristeći razvalni alat.

Povrijeđenima je prvu pomoć na licu mjesta ukazala ekipa Službe urgentne medicine, nakon čega su prevezeni u Opštu bolnicu Prijedor radi dalje dijagnostike i liječenja.

Vozač "mazde" je, zbog težine povreda, nakon pregleda transportovan u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske u Banjaluci, piše "Info Prijedor".

Iz Policijske uprave Prijedor saopšteno je da je uviđajem utvrđeno da su u nezgodi učestvovali D. P, državljanin Republike Austrije, koji je upravljao vozilom "mazda“ i zadobio teške tjelesne povrede, M. M. iz Prijedora, vozač vozila "ford“, koji je takođe teško povrijeđen, kao i S. M. B, državljanka Republike Njemačke, putnik u vozilu "ford“, čiji stepen povreda još nije utvrđen i koja je prevezena u UKC Republike Srpske.

U sudaru je učestvovao i B. I. iz Prijedora, koji je upravljao teretnim vozilom "kedi".

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Prijedor. Iz Policijske uprave Prijedor ponovo apeluju na sve vozače da povećaju oprez, prilagode brzinu uslovima na putu i striktno poštuju saobraćajne propise kako bi se spriječile slične nezgode.

