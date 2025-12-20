Filmska potjera za bjeguncem sa osam potjernica: Evo šta je policija pronašla

Lice iz Živinica za kojim je bilo raspisano osam potraga policijskih i pravosudnih organa uhapšeno je u tuzlanskom naselju Miladije nakon što je pokušalo da pobjegne policiji, a kod njega je pronađen kilogram i po droge, oružje, municija i više od 50.000 KM.

Policija je pokušala da zaustavi vozilo ali se vozač S. S. (39) oglušio o naredbu i pokušao da pobjegne ali je stavljen pod kontrolu.

Pretresom S. S. i lica zatečenog u vozilu, te automobila pronađeno je 1,5 kilograma spida, pištolj sa metkom u cijevi i okvirom, dvije digitalne vage, 2.760 evra, 49.140 KM, tri mobilna telefona sa SIM karticama, dži-pi-es uređaj i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa zloupotrebom droga.

Savjeti Vještačka jelka će biti poput prirodne: Trik dizajnera zapalio mreže

Od osam raspisanih potraga za S. S, dvije su potrage Kazneno-popravnog zavoda Zenica u vezi sa zloupotrebom i stavljanjem u promet droga, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Ovo lice će biti predato kantonalnom Tužilaštvu na dalje postupanje.